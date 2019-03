Dani Osvaldo e Veera Kinnunen/ Calcio, musica e… danza! (Ballando con le stelle 2019)

Pablo Daniel Osvaldo è uno dei nuovi concorrenti dell’edizione di Ballando con le stelle 2019 in partenza. Un Maradona con la faccia di Johnny Depp che nel 2016, a soli 30 anni, dopo aver giocato in squadre di vertice come Roma, Inter e Juventus, ha lasciato il calcio e gli ingaggi milionari per girare il mondo con la sua band, i Barrio Viejo. “Chi comanda nel calcio non ha a cuore i calciatori, mai soldi, e io non riesco a stare dove non c’è umanità: sono sensibile, per questo ho scelto di fare il musicista”, ha confidato intervistato tra le pagine del settimanale Chi. Durante lo show dedicato alla danza di Rai1, con molta probabilità verrà fuori anche la sua “testa calda”. Ed infatti già in passato, qualche sua ex si è lamentata di lui (ha 4 figli con 3 compagne differenti). La stampa sportiva invece, ricorda le sue memorabili liti con Icardi, Mancini e Prandelli. “Se non mi conosci, non giudicami. Prima prenditi una birra con me e capisci come vivo, altrimenti le tue parole le porta via il vento”, con queste parole, lui invece si è presentato al pubblico.

Dani Osvaldo a Ballando con le stelle 2019

Dani Osvaldo, svela poi cosa l’avrebbe spinto a partecipare alla nuova edizione di Ballando con le stelle 2019. “Il ballo è un’arte e io sono rapito dall’arte. Penso che sapersi muovere su un palco mi sarà utile anche con la mia band”. Lui non strizza l’occhio a Bruno Mars ma piuttosto a Mick Jagger. E su Veera Kinnunen, sua insegnante di ballo dice: “Mi trovo benissimo con lei, mi fa lavorare così tanto che mi ricorda due allenatori che ho amato molto, Zeman e Conte, perché non molla mai, sa essere paziente ed è una bravissima persona”. Lui nel frattempo, nonostante la fama di sex symbol, non ama assolutamente definirsi tale: “è opinione degli altri!”. Quando era in campo infatti, non è servita a molto la bellezza: “volevo fare gol”. Alle donne piace di più il calciatore oppure il musicista? “Boh, io oggi sto da solo senza problemi, anche perché quando piaccio alle donne si creano problemi”.

Veera Kinnunen balla con Dani Osvaldo

Dani Osvaldo racconta quando ha capito di non sentirsi più a suo agio nei panni di calciatore: “Mi criticavano perché mi piaceva il rock, che era considerata una cosa da drogati, e perché dopo una sconfitta non restavo a casa, ma andavo ai concerti”. Nonostante fosse considerato il Johnny Depp del calcio, ha incontrato una sola volta ad Ibiza ma si sono ignorati: “Alla fine questa cosa della somiglianza è diventata ingombrante”. Questa sera l’ex campione di calcio, arriverà sul palcoscenico al fianco di Veera Kinnunen, maestra di danza e compagna d’avventura. La ballerina ha un curriculum davvero spaventoso, infatti è una delle ballerine svedesi che ha vinto più titoli di danza. Nata a Gavle in Svezia il 6 marzo del 1986, dopo avere preso il diploma si trasferisce in Australia. La passione per la danza la scopre fin da bambina ed infatti, ad appena 7 anni ha incominciato a studiare danza classica, jazz, moderno, contemporaneo, standard, salsa, bachata, merengue, hip hop, disco, samba brazilian style, bugg, boogie woogie, lindy hop e latino americani.

Veera Kinnunen, maestra di Ballando con le stelle 2019

Veera Kinnunen debutta nel mondo della danza con lo spettacolo dal titolo “Burn the Floor”, riscuotendo enorme successo. Il suo primo partner di ballo è stato Andrea Jacobsson poi nel 2008 ha incontrato Stefano Oradei, che è diventato pure il suo compagno nella vita. La ballerina svedese e il suo fidanzato, hanno anche aperto differenti scuole di danza dove insegnano. Dal 2013 Veera è entrata a far parte del cast ufficiale di Ballando con le stelle, nel ruolo di insegnante e diventando uno dei personaggi più amati di sempre. Oltre alla danza, la sua passione per moda la porta a disegnarsi da sola, gli abiti che usa per le competizioni. Tra la ballerina e Oradei, il colpo di fulmine è stato immediato, tanto che Stefano, parlando con il Giornale della Danza ha svelato: “Lei usciva dal teatro dove si gareggiava, io entravo, è stato un colpo di fulmine. Da quel giorno abbiamo iniziato a ballare insieme e stiamo sempre insieme lavoro, allenamenti, vita privata, viaggi”. La coppia vive insieme tra Stoccolma e Roma: “Se devo essere sincera la nostra base è l’aeroporto. Siamo sempre in viaggio. Abbiamo delle scuole di danza dove insegniamo e al tempo stesso ci alleniamo con il nostro insegnante che è a Londra”, ha confidato lei tra le pagine di Mio.



