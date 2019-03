ENRICO LO VERSO E SAMANTA TOGNI/ Video, “L’antidivismo l’ho pagato” (Ballando 2019)

Enrico Lo Verso e Samanta Togni sono una delle coppie della nuova edizione di Ballando con le Stelle 2019. L’attore è pronto a calarsi per la prima volta nei panni di ballerino e per l’occasione sarà accompagnato da uno dei volti noti del programma. Samanta Togni, infatti, è una delle ballerine più amate del programma e quest’anno ha il compito di insegnare l’arte della danza ad Enrico Lo Verso, attore di successo di cinema e fiction. L’attore ha debuttato nel 1990 nel film “Atto di dolore” a cui seguono tantissime pellicole tra cui “Il ladro di bambini”. Intervistato da Rolling Stones l’attore ha ricordato proprio quel film: “Ricordo ancora il provino di quel film. Ero pieno di rabbia perché chiedevano verità, volevano dei veri meridionali per fare i carabinieri, essendo una delle prime opere tutta in presa diretta. Poi scopro che vogliono Banderas come protagonista e mi chiedo “perché?”. Mi monta l’incazzatura e così lì, al provino, mi danno il ciak e guardo fisso la macchina da presa. Muto. Il direttore del casting mi dice “beh?”. E io, feroce “ho già cominciato”.

Enrico Lo Verso torna a teatro con “Volevamo essere gli U2”

Dopo quei film Enrico Lo Verso ha raggiunto la grande popolarità con film come “La scorta” di Ricky Tognazzi, “Hannibal” di Ridley Scott, “Milano Palermo – Il ritorno” e tanti altri. Tra i suoi film c’è anche “Volevamo essere gli U2”, una pellicola del 1992 diventata anche uno spettacolo teatrale come ha raccontato a Rolling Stones: “In scena c’è un gruppo che vuole ricordare un amico che non c’è più. Sono cresciuti tutti, siamo cresciuti tutti: stessi attori, autori e teatro, l’Argot. E al titolo si aggiunge solo “forse era meglio Vasco”. Di cui suoneremo e canteremo Sally. E poi Where the street have no name degli U2 e Wish you were here dei Pink Floyd. Uno spettacolo molto rock, 30 anni dopo”. Il successo di Enrico Lo Verso è quello di uomo semplice, l’antidivo per eccellenza; una virtù che in parte ha pagato cara: “L’antidivismo l’ho pagato tanto, forse troppo. Mi hanno sempre detto di tirarmela di più, ma la mia mamma mi ha fatto così. E non riesco a essere altro”. Tra le sue ultime interpretazioni c’è quella di Michelangelo Buonarotti, un personaggio che inizialmente aveva rifiutato di fare. Poi la svolta: “quando capisci che è un’impresa impossibile per chiunque ti dici: allora mi ci diverto io. Ti confronti con qualcosa di enorme e infinito. Devi indagare senza paura né filtri quel carattere piene di luce nel lavoro e di ombre nell’intimo. Lo spettatore deve aspettarsi una sola cosa: la meraviglia, il meravigliarsi. Buonarroti era pietra e modellava la pietra, comunicava solo con le sue opere”.

Samanta Togni, ballerina di Ballando con le stelle 2019

Ad accompagnare Enrico Lo Verso in questa nuova avventura televisiva di Ballando con le stelle 2019 sarà Samanta Togni, una delle ballerine più amate del programma. La Togni, oltre ad essere uno dei volti più amati di Ballando con le stelle, è anche una delle più seguite sui social e dai giornali dei gossip per via dei suoi flirt. Oggi la ballerina è felicemente fidanzata con Christian Panucci, ex calciatore italiano del Milan. Una storia d’amore tale da spingere Samanta Togni a parlare di Christian come dell’uomo giusto. Intervistata dal settimanale “Confidenze”, la Togni ha raccontato: “All’inizio siamo andati piano piano, perché volevamo essere sicuri, ma stiamo insieme da due anni e va tutto benissimo”.

Samanta Togni e Christian Panucci

Oggi la coppia è più felice e affiatata che mai. A Confidenze la ballerina di Ballando ha rivelato: “Quando è stato chiamato come allenatore della Ternana, Christian mi ha proposto di vederci per una pizza nella mia città e così abbiamo iniziato a frequentarci. Mi è piaciuto subito il fatto che sia molto diretto, crudo addirittura. Infatti risulta spigoloso, non è per niente diplomatico, esattamente come me. Trovo che la trasparenza sia una qualità rara”. La ballerina, che dalla pista da balla è passata anche al ruolo di inviata per la Rai, ha raccontato che oggi le cose procedono a gonfie vele: “Con il tempo il nostro rapporto è diventato più forte. Christian ha sempre la battuta pronta, a volte è spiazzante. Ha portato nella mia vita allegria e imprevedibilità, cambia le cose all’ultimo momento, non sai mai cosa aspettarti. Di sicuro, insieme non ci annoiamo”.





