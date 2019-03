ETTORE BASSI E ALESSANDRA TRIPOLI/ Video, “Milly mi ha corteggiato molto” (Ballando)

Ettore Bassi e Alessandra Tripoli è una delle coppie concorrenti di Ballando con le stelle 2019, il dance show in partenza sabato 30 marzo 2019 su Rai1. Dopo il grande successo de La Porta rossa, l’attore è pronto a mettersi in gioco nell’inedito ruolo di ballerino partecipando alla quattordicesima edizione di Ballando tra i favoriti alla vittoria finale. Intervistato da Talky, l’attore ha dichiarato: ““Milly è una persona molto attenta e premurosa, io però ero in tournée a fare teatro e ho costretto la povera Alessandra Tripoli a seguirmi. A teatro quindi ero costretto durante le pause delle prove a fare le prove di ballo, con Milly che monitorava tutto da lontano”. Si tratta di una vera e propria sfida che si preannuncia completamente diversa rispetta a quella dell’attore: “Cambia parecchio, ma secondo me può essere anche l’occasione di far diventare il lavoro sul set più integrato e arricchito. Ne parlavo anche con Enrico Loverso, riuscire ad instaurare con te stesso un rapporto con il tuo corpo può essere utile anche per la parte recitativa”.

Ettore Bassi: “Milly mi ha corteggiato molto”

La partecipazione di Ettore Bassi a Ballando con le stelle 2019 rappresenta una piccola grande vittoria per Milly Carlucci. Diverse volte la regina di Rai1 ha cercato di convincere l’attore a partecipare e alla fine è riuscita nell’impresa. “Avevo un rapporto di sospetto, ora stiamo cercando di dissiparlo. Non avevo mai ballato veramente, avevo fatto un po’ di tango per una fiction e qualcosina per un musical. È tutta una scoperta” ha raccontato l’attore che ha precisato “Milly mi ha corteggiato molto, ma non ho fatto il prezioso semplicemente avevo degli impegni di lavoro. Mi ha convinto con la sua passione”. L’attore era restio a partecipare perchè considera la danza un’arte non facile, sicuramente differente da quando si va ballare in discoteca: “Andavo qualche volta a fare lo scimmie con gli amici e mi facevo trascinare, ma non era ballo. Questo è ballo, c’è tecnica e preparazione. Alessandra mi diceva che era giù facile far ballare una donna che un uomo per un insegnante”.

Alessandra Tripoli, la ballerina di Ballando con le stelle 2019

Alessandra Tripoli è una delle ballerine di Ballando con le stelle. Durante la quattordicesima edizione la ballerina affiancherà Ettore Bassi. Classe 1987, Alessandra è nata il 30 luglio a Misilmeri, in provincia di Palermo. La danza è entrata molto presto nella sua vita: a soli 7 anni ha cominciato a muovere i primi passi scoprendo da subito una grandissima predisposizione per il latino americano. Come ballerina ha conquistato tantissimi premi e riconoscimenti condivisi con Luca Urso, suo compagno di danza e vita. Insieme, infatti, hanno gareggiato nel 2013 al German Open Championship classificandosi al secondo posto. Poco dopo hanno trionfato agli Internazionali di Londra e all’Imperial Championship e infine al Blackpool Dance Festival dove ha incontrato Milly Carlucci.

Alessandra Tripoli, il marito

Oltre al successo come ballerina, Alessandra Tripoli è una donna realizzata anche nella vita privata. La ballerina, infatti, da luglio 2016 è felicemente sposata con Luca Urso, compagno di ballo e vita. Il matrimonio è stato un vero e proprio evento mediatico con la partecipazione di diversi ospiti e personaggi del mondo dello spettacolo tra cui Enzo Miccio, il famosissimo wedding planner. Un matrimonio alla siciliana con la ballerina arrivata a bordo di un carretto siciliano. Ecco cosa ha detto subito dopo il lieto evento la ballerina di Ballando: “Non ci sono parole che possano descrivere l’emozione che provo. Ieri ho vissuto una fiaba e oggi riguardando tutti i vostri calorosi post realizzo che sì, mi sono sposata, ma ero come in un universo parallelo, incapace di focalizzare i dettagli di un matrimonio che è andato oltre ogni mia aspettativa. Vedere mio marito Luca Urso così commosso sarà l’immagine che più di tutte porterò nel cuore. Tante volte ci si dice ti amo ma farlo davanti a Dio è come farlo per la prima volta con estrema consapevolezza”.





© RIPRODUZIONE RISERVATA