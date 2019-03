Fabio Canino/ “Vado d’accordo con tutti, ma su WhatsApp…” (Ballando con le stelle)

Fabio Canino ricopre il ruolo di giudice di Ballando con le stelle dal 2007. L’entusiasmo, nonostante questo, aumenta giorno dopo giorno. Intervistato da Alessio Poeta tra le pagine di Spy, racconta che lo show di Rai1, ha conservato intatta la sua identità. “Eppure non ci si annoia mai: ogni anno cambiano i concorrenti, le storie e i punti di vista. Fare il giudice, al di là dell’aspetto ludico, è una grande fortuna. Non capita tutti i giorni di avete l’opportunità di seguire dei percorsi che, tra crescite e cambiamenti, arricchiscono umanamente anche me e miei colleghi”. Secondo Canino, Ballando funziona televisivamente perché è un classico e questo tipo di prodotti, funziona sempre in TV. Il conduttore svela anche di andare d’accordo con la maggior parte dei suoi colleghi: “So che la mia risposta le sembrerà democristiana, ma vado molto d’accordo con tutti. È veramente una compagnia di giro. Una scolaresca. A volte discutiamo animatamente, ma finita la puntata, consapevoli che stiamo parlando di televisione, tutto svanisce. Il peggio ce lo diciamo, lontani dalle telecamere, su WhatsApp”.

Fabio Canino, tutti i segreti di Ballando con le stelle 2019

Fabio Canino infatti, svela di avere un gruppo WhatsApp con gli altri giudici del programma: “Certamente e lì, mi creda, non facciamo sconti a nessuno. Spesso neanche a noi stessi, ma non mi chieda di più. È un segreto tutto nostro”. Anche con Milly Carlucci si trova benissimo e non finirà mai di ringraziarla: “Mi diceva che mi sarei sorpreso di me stesso e aveva ragione”. Tra gli addetti ai lavori, si vocifera di una Milly molto “precisina”, ma Canino smentisce: “Milly non è esigente, né tantomeno perfettina. È semplicemente molto professionale e da lei, mi creda, c’è solo da imparare. Mi rendo conto che oggi essere precisi e professionali può sembrare trasgressivo, ma io ho la sua stessa visione del lavoro”. Come mai, secondo Canino, Ballando con le stelle è molto amato dal pubblico? “Perché, a suo modo, si rifà ai grandi show del sabato sera. Abbiamo uno studio bellissimo, un’orchestra che suona, ogni sera, dal vivo, ma anche costumi da sogno e continui ospiti a sorpresa”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA