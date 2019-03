Francesco Facchinetti/ “Asia Argento mi dispiace vederla piangere” (Verissimo)

Producer, figlio d’arte, ex dj e chi più ne ha ne metta, ma soprattutto un papà: Francesco Facchinetti, oggi ospite a Verissimo, è ormai uno dei volti più popolari dello spettacolo italiano. Poche apparizioni in tv ma tutte azzeccate, a partire dalla recente partecipazione a Live – Non è la d’Urso, dove lo abbiamo visto lo scorso mercoledì in occasione dell’Una contro tutti di Asia Argento. Uno dei pochi ad avere un parere positivo sull’attrice, ancora al centro della polemica non solo per le accuse di Jimmy Bennett, ma anche per la denuncia contro il noto produttore Harvey Weinstein. Sono dure le parole ricevute dall’artista, ma Facchinetti ha preso le distanze dai colleghi: uno dei pochi a schierarsi in favore di Asia. “Mi dispiace anche vederla piangere”, ha sottolineato, così come non tollera vedere le lacrime rigare il volto di qualsiasi donna. E invece forse sarà Francesco Facchinetti a mostrarci gli occhi lucidi nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 30 marzo 2019, chiamato come ospite. Quegli occhi da sognatore non sono mai scomparsi, un regalo della nonna Emilia, che gli ha insegnato a volare in alto grazie a favole inventate apposta per lui. “Con la fantasia puoi andare ovunque”, scrive in un lungo post sui social. L’immagine lo riprende con in braccio due dei suoi figli, Leone e Lavinia. Forse non è un caso se fra le mani stringe un libro di fiabe, Le avventure di Liv e Leo, dove i protagonisti ovviamente sono proprio i due bambini. Clicca qui per leggere il post di Francesco Facchinetti.

Francesco Facchinetti, Verissimo: padre amorevole e marito attento

Padre amorevole e marito attento: non servono troppe lodi per descrivere la vita privata di Francesco Facchinetti oggi a Verissimo. In realtà più pubblica che riservata, visto che ama condividere tanti momenti della sua routine quotidiana sui social. Dall’affetto ai figli, sempre in braccio al papà oppure proprio addosso, fino alle sfide con la moglie Wilma Faissol a colpi di costume. “Non avrai mai il mio fisico da Brad Pitt in Fight Club” ironizza lui per sottolineare il contrasto fra il corpo mozzafiato della moglie ed il suo, un po’ più rotondetto. Ironico e serio a seconda dei casi, l’ex dj Francesco ha avuto una forte trasformazione negli ultimi anni. E soprattutto da quell’adolescente che vediamo con gli amici in una foto ricordo pubblicata ad inizio mese, dove Facchinetti rievoca i tempi andati, quelli dei concerti e degli scooter, del punk e dell’amico Giacomo. Estate ’95, oltre vent’anni di distanza eppure ancora sapori, colori ed emozioni ancora vive. “All’epoca eravamo tutti un po’ incoscienti”, scrive. Lo erano tutti, in nome di quel pensiero positivo che negli anni, a volte, ha fatto spazio ad un mondo in bianco e nero. Clicca qui per guardare la foto di Francesco Facchinetti.

