Giordana Angi/ Piange e confida: “Io ero una bambina quando…” (Amici 2019)

Era una delle favorite fino a quando l’abbiamo vista varcare le porte della scuola di Amici 2019 ai provini. Sì dopo sì, Giordana Angi non solo è andata avanti sempre spedita ma ha ottenuto la maglia verde quasi subito all’inizio della fase calda del programma e questa sera sarà una delle protagoniste della prima puntata del serale. Da questa sera inizierà a fare sul serio e in parte il suo sogno si è già avverato visto che in questi mesi ha vissuto immersa nella musica e ha messo inseme inediti, successi in radio e i complimenti di alcuni dei giudici esterni che sono passati ad Amici 2019 sia nella fase delle sfide che in quella dell’accesso al serale. Giordana Angi si è data dato. Lo ha fatto quando all’inizio sembrava un po’ frenata ma lo ha fatto anche durante le continue discussioni con Rudy Zerbi che ad un certo punto l’ha vista un po’ adagiata sulle sue doti.

IL SERALE DI GIORDANA ANGI IN POCHE PAROLE

Da quel momento in poi tutto è passato e Giordana Angi è arrivata spedita alla fase serale portando a casa la felpa verde tra le lacrime. In questa settimana ha commentato il suo arrivo alla fase finale, la sua voglia di andare avanti e continuare il suo sogno sottolineando più volte che questo suo serale ha un solo sapore ovvero quello del riscatto dopo tante delusioni. Proprio in un piccolo video che i ragazzi hanno girato per descrivere questo momento in poche parole, Giordana Angi ha confidato: “Questa è l’occasione che aspettavo, dopo tante porte chiuse. Ho l’occasione di poter cantare le mie canzoni. La parola che rappresenta il momento in cui vedrò lo studio sarà emozione. Nelle mie canzoni metto la verità e spero che le persone lo comprendano. Il mio serale è in poche parole”. Clicca qui per vedere il video del momento.

IL RAPPORTO CON I GENITORI E LE LACRIME

In settimana per Giordana non c’è stato solo il momento di prendere in mano la situazione, svegliandosi il primo giorno in casetta e capendo che è tutto reale così come la sua amica. Il serale di Amici 2019 adesso è davvero una cosa fattibile e dovrà mettercela tutta per continuare a convincere ed emozionare professori e pubblico. In questi giorni Giordana ha avuto modo di guardare anche al passato e di pensare alla sua vita e alla sua solitudine: “Mia madre è assistente di volto in Francia e ogni volta che deve partire deve farlo da Parigi. Sta fuori molti giorni, è stato un casino anche per mia sorella, non è facile. Non ci siamo abituate mai a tutto questo e tutt’ora sono casini e problemi, mia sorella ha sedici anni, fa quel che può”. Lo sfogo con Federica alla fine finisce per far piangere la cantante che si sfoga disperata perché nessuno ha mai capito cosa significa andare avanti senza un appoggio, tanti anni ha fatto finta di niente ma adesso si accorge di essere forte: “Il bambino non è la pasta, non è che la pasta lo fa stare bene, ci vogliono tante altre cose, pensateci prima di fare i figli. Non mi interessa che capiscano o che si pentano ma solo che cambino certe cose”. Clicca qui per vedere il video.



