GUGLIELMO MARIOTTO/ Scontri con la Lucarelli in arrivo? (Ballando con le stelle 2019)

Guglielmo Mariotto, stilista per Gattinoni, ideatore e scopritore di tendenze, ma soprattutto giudice di Ballando con le stelle, sul suo profilo Twitter si è dichiarato pronto ad affrontare la nuova edizione, la quattordicesima, del programma che lo ha reso ormai un personaggio nazional-popolare, affermando che sta affilando e spolverando le palette. Famoso per la sua bonaria cattiveria nei giudizi, ma anche per l’estrema umanità e la capacità di commuoversi e di cogliere l’aspetto umano nelle storie e nelle esibizioni dei concorrenti, è giudice storico, presente fin dalla prima puntata dello show di Rai 1. Ironico e senza peli sulla lingua lo stilista si è recentemente pronunciato su più temi, anche contrastanti.

GUGLIELMO MARIOTTO, IL PARERE SULLE UNIONI CIVILI

Per esempio, sulle unioni civili, intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ha espresso parere positivo affermando che l’amore è un diritto primario per tutti e quindi non può essere confinato esclusivamente nel matrimonio tradizionale. Sulla religione ha affermato invece che è una dimensione spirituale irrinunciabile del suo essere e che il suo lavoro l’ha avvicinato molto alla comprensione di usi e costumi religiosi. Si è quindi dichiarato molto vicino al mondo della Chiesa cattolica e ha anche partecipato attivamente alla processione della Madonna di Trastevere, curandone anche gli abiti per l’occasione. Tutti questi contrasti emergono anche nella produzione artistica dello stilista che il mese scorso ha chiuso al Macro la sfilata AltaRoma presentando una collezione di abiti per donne ribelli, ma nello stesso tempo angeliche ed evanescenti, sensualmente eteree.

GLI SCONTRI CON SELVAGGIA LUCARELLI

In occasione dell’evento ha affermato che la sua nuova linea si ispira a donne che nel passato si sono mostrate uniche, singolari, stravaganti come Coco Chanel o la marchesa Casati, poiché soltanto la distinzione assoluta rappresenta secondo lui l’eleganza contemporanea. Famosi sono i suoi scontri con Selvaggia Lucarelli, di cui non apprezza i toni, scorretti verso le concorrenti donne e ammalianti verso gli uomini e con altri ospiti o concorrenti del programma come Giovanni Ciacci, esperto di moda e primo ballerino che nell’edizione di Ballando dell’anno scorso non ha gareggiato in coppia con una donna, ma con un altro uomo. La comunicazione per Mariotto è importantissima, così come la bellezza e la creatività, e della comunicazione efficace ha fatto il suo vanto e il suo motto. Attendiamo le sue spiritose battute e le sue frecciatine ironiche anche quest’anno, aspettando Ballando con le stelle 14.



