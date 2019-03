HERO FIENNES-TIFFIN, AFTER/ Video, un riservato figlio d’arte (Verissimo)

Hero Fiennes-Tiffin, protagonista del film After, sarà ospite a Verissimo sabato 30 marzo su Canale 5. Il ragazzo, che nella pellicola interpreta il ruolo di Hardin Scott, sarà presente in studio insieme alla collega Josephine Langford, alias Tess nel film, e ad Anna Todd, autrice della saga di libri da cui la pellicola ha tratto ispirazione. Come annunciato dalla stessa Silvia Toffanin, durante la puntata saranno trasmesse alcune scene di After, che uscirà in Italia il prossimo 11 aprile, e si parlerà, insieme ai protagonisti, della storia che ha convinto editori e produttori cinematografici a trasformare quello che era nato come una fanfiction sul web in un libro, prima, e in un film, poi. After racconta di una ragazza, Tessa, studentessa e figlia modello, fidanzata da tempo con una persona dolce e affettuosa, che al primo anno di college si rende conto di avere una vita già scritta. Questa certezza le verrà meno quando incontrerà Hardin Scott, un ragazzo ribelle e arrogante che la attrarrà molto e la porterà a mettere in dubbio ogni aspetto della sua esistenza.

Hero Fiennes-Tiffin di After, figlio e nipote d’arte

Hero Fiennes-Tiffin è al centro dell’attenzione internazionale grazie alla distribuzione del film After in tutto il mondo, ma non è il primo ruolo ricoperto dal giovanissimo attore. Hero ha 21 anni e ha già lavorato nell’ambiente del cinema, così come in quello della moda. Ad aiutarlo, almeno fino ad ora, è stato soprattutto il suo fisico prestante e la sua bella altezza (misura 1,90 metri). È figlio e nipote d’arte, perchè i suoi genitori sono George Tiffin e Martha Fiennes, entrambi nomi di un certo rilievo nel mondo del cinema, anche se non come attori, ma come registi. Hero è anche nipote di Ralph e Joseph Fiennes, fratelli della madre, attori ben più noti del giovanissimo protagonista di After. È evidente che la recitazione gli scorre praticamente nelle vene, anche se, per ora, è soltanto lui, tra i suoi fratelli, ad aver intrapreso questa strada. Titanie Nathaniel e Mercy Jini Willow, entrambi più piccoli di lui, hanno preferito mantenersi lontani dai riflettori e condurre una vita quanto più possibile simile a quella di un adolescente normale.

Niente social, niente fidanzata

Hero Fiennes-Tiffin, a dispetto della sua giovane età, non è un patito di social network. Dal 2013 possiede un profilo Instagram che, però, aggiorna molto di rado, non più di una volta al mese. In sei anni, infatti, ha condiviso soltanto un centinaio di post, nonostante i suoi follower attualmente superino i 530 mila. Non ha, invece, alcun profilo Facebook, né come utente privato né come personaggio pubblico, o Twitter. Essendo molto riservato, al punto da condividere su Instagram solo qualche scatto riguardante le sue esperienze professionali o qualche ricordo d’infanzia, non sappiamo se Hero sia fidanzato o meno. Tra le sue foto, infatti, non ci sono ragazze, eccezion fatta per le colleghe sul set. Ha comunque dichiarato recentemente a Elle di essere single e ha anche aggiunto di non aver mai avuto fino ad ora delle relazioni così importanti da considerare la ragazza che gli stava accanto una vera e propria fidanzata. Chissà se, con il successo preannunciato di After, le cose cambieranno.





