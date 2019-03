IL VOLO/ Video, “La nostra musica indigesta? Piace ai cinesi…” (Verissimo)

Sono Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginobile e sono meglio noti come Il Volo i grandi attesissimi protagonisti di Verissimo, in onda sabato 30 marzo su Canale 5. Il trio dei tre tenorini, com’erano stati battezzati a Ti lascio una canzone, programma che li ha lanciati, festeggiano quest’anno 10 anni di carriera e di amicizia. Il loro passato lavorativo è relativamente breve, eppure Il Volo conta già milioni di dischi venduti e fan sparpagliati in ogni angolo della terra. Silvia Toffanin li intervisterà in esclusiva, come viene rivelato da un video pubblicato sulla pagina Instagram del programma, dopo il grande successo di pubblico ottenuto dalla loro ultima canzone Musica che resta, con la quale il gruppo è riuscito a piazzarsi al terzo posto a Sanremo 2019. Piero, Ignazio e Gianluca si racconteranno, ripercorrendo il periodo intercorso tra i loro 14 e 16 anni e oggi, il successo di Grande Amore, l’arrivo al Festival e i progetti che i ragazzi hanno in serbo per il loro futuro, non soltanto musicale ma anche personale.

Piero de Il Volo: è finita con Valentina Allegri?

Sono passati appena 5 mesi, ma l’amore tra Piero Barone, membro de Il Volo, e Valentina Allegri, figlia dell’allenatore della Juventus Massimiliano, è già giunto al capolinea. Eppure tra i due ragazzi sembravano esserci intenzioni serie, considerando che, addirittura, avevano conosciuto le rispettive famiglie e Valentina era apparsa anche a Sanremo, proprio per sostenere Il Volo durante le esibizioni sul palco dell’Ariston. La notizia, per ora, è solo una voce, dettata dall’assenza di Piero alla festa di laurea di Valentina e dal fatto che il ragazzo pare abbia cancellato le foto con la giovane Allegri da Instagram. Lei, di contro, ha lasciato invariato il suo profilo. Che sia una crisi passeggera o un falso allarme? Probabilmente sapranno la verità Ignazio e Gianluca, attualmente impegnati insieme a Piero stesso nella presentazione dell’album Musica. È probabile, perciò, che siano stati gli impegni lavorativi de Il Volo a bloccare Barone. Il tour, del resto, è ricco di date che interesseranno i ragazzi per tutto il periodo estivo, quindi capiterà anche in futuro di notare grandi assenze, non soltanto da parte di Piero, ma anche da parte degli altri due membri del gruppo, ad eventi personali, seppure di una certa importanza.

Il Volo, la musica italiana per la Cina

Il Volo ha rappresentato l’Italia, con la sua musica, al Galà dell’amicizia italo-cinese, manifestazione svoltasi qualche giorno fa alla Lanterna di Fuksas, a Roma, in occasione della visita del presidente cinese Xi Jinping nella capitale. “È bello poter essere qui e rappresentare l’Italia attraverso la nostra musica e le nostre voci. Sono belli questi incontri tra culture diverse, quella italiana e quella cinese. È bello come dei cantanti cinesi, dei ragazzi come noi, amino questo genere musicale, la melodia italiana è tanto apprezzata in tutto il mondo”, hanno affermato i ragazzi in riferimento all’esibizione di tre tenori cinesi esibitisi durante l’evento. Non è da escludere che i colleghi cinesi si siano ispirati proprio a loro, dal momento che Il Volo vanta concerti in tutto il mondo, Cina e Giappone compresi. Anche il nuovo tour, del resto, prevede delle tappe internazionali e, anzi, i ragazzi erano proprio reduci da un concerto a Mosca quando sono approdati a Roma per accogliere gli amici cinesi.

Video de Il Volo, “Musica che resta”

© RIPRODUZIONE RISERVATA