Isola dei Famosi 2019/ Marco e Marina pensano alla finale: i dubbi su Sarah Altobello

Per i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2019 sono ormai giunti gli ultimi momenti in Honduras. Presto lasceranno l’isola ma prima hanno l’occasione di vivere alcuni momenti indimenticabili. Incontrano e ballano con le persone del luogo, poi esprimono desideri su di una lanterna che lasciano poi volare in cielo. “Il lancio delle lanterne è stato emozionante, bello. Ci siamo confrontati con i nostri desideri.” ammette un commosso Luca Vismara. Sono momenti di grande felicità e serenità per i naufraghi, che ottengono anche numerosi benefici: prima dei cuscini su cui dormire (e che mettono però in difficoltà qualcuno), poi una pizza da mangiare insieme. Intanto i cinque naufraghi rimasti, che ricordiamo sono Marco Maddaloni, Marina La Rosa, Luca Vismara (i primi tre finalisti), Sarah Altobello e Aaron Nielsen (che devono invece superare l’ultima nomination di questa edizione), iniziano a pensare alla finalissima che si disputerà lunedì.

MARCO MADDALONI E I DUBBI SU SARAH

Marco Maddaloni e Marina La Rosa chiacchierano proprio della finale dell’Isola dei Famosi e di come sia bello arrivare alla fine di un percorso. “È importante anche la vittoria ma l’essere arrivata in finale con loro è già una grande vittoria.” ammette Marina, mentre Marcio aggiunge “La finale ha un altro sapore. È ovvio se fai il terzo rispetto al quinto ha un altro sapore. Così come accade anche nello sport.” E proprio in vista della finale, è ancora Maddaloni ad esprimere dei dubbi su Sarah Altobello e i suoi comportamenti. Lo sportivo infatti ha dei dubbi: “Non si se ci fa o ci è. Non so se una ragazza possa ballare e scherzare per tutto il tempo.”

