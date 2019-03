IVAN ZAZZARONI/ La sua filosofia sul programma (Ballando con le stelle 2019)

Celebre giudice di Ballando con le stelle, Ivan Zazzaroni è un giornalista pacato, ma pungente allo stesso tempo, che ama dire quello che pensa. Intervistato di recente da diverse testate giornalistiche, quando gli è stato chiesto se non fosse il caso di rinnovare la giuria di Ballando ha risposto che in realtà il pubblico, una volta conosciuti determinati personaggi, ama rivederli anche nelle edizioni successive e che in un programma come questo i giudici sono elemento predominante. Si è detto molto rammaricato per le polemiche relative agli ascolti e ha dichiarato che la televisione non può funzionare se continua a essere legata a questi criteri relativi allo share. Infatti, secondo Ivan non si può dare al format il carattere che serve se si rimane focalizzati unicamente sugli ascolti.

IVAN ZAZZARONI, LE DICHIARAZIONI SU CIACCI

Sempre quasi silenziosamente polemico, Ivan Zazzaroni viene ricordato anche per le dichiarazioni ritenute omofobe che fece nell’edizione passata nei confronti del concorrente Giovanni Ciacci, che ha gareggiato ballando in coppia con un uomo. Dichiarazioni che alzarono un vero e proprio polverone mediatico, trattandosi di un argomento molto sensibile. Dinanzi a quelle accuse, Zazzaroni spiegò che non aveva nessuna intenzione di offendere gli omosessuali, né tantomeno il concorrente in questione. Ivan ritiene che il focus del programma sia far divertire la gente a casa, offrendo leggerezza e sorrisi che facciano dimenticare per un attimo i problemi del quotidiano.

LA SUA FILOSOFIA SU BALLANDO

Dal suo punto di vista, quindi, al di là di polemiche e i dissidi che possono insorgere tra i giudici o tra giudici e concorrenti, non bisogna mai dimenticare quale sia l’obbiettivo del programma. Poche parole, eleganza, schiettezza sono le caratteristiche principali del giudice Ivan Zazzaroni. In una recente intervista si è espresso anche in merito alla possibile ospitata di Maria De Filippi al programma Ballando con le stelle, sostenendo che potrebbe trattarsi di un colpo basso per la conduttrice che va in onda nello stesso orario e potrebbe mettere a rischio l’audience del suo programma. Ma secondo Zazzaroni Maria è assolutamente in grado di fare la scelta a lei più congeniale. Ora non resta che aspettare l’inizio di Ballando con le stelle 2019 e sentire anche quelli che saranno i commenti della giuria sui nuovi concorrenti, compresi quelli di Zazzaroni.



