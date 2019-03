Jefeo/ Video, lontano da Ludovica: “Adesso non si gioca più” (Amici 2019)

Jefeo e Ludovica divisi in casetta. Il pubblico di Amici 2019 di certo non ha dimenticato il loro saluto durante l’ultimo pomeridiano del programma e aspetta con ansia questo primo serale in onda questa sera su Canale 5 per capire cosa succederà tra i due e se ci sarà modo per loro di guardarsi, salutarsi o sfiorarsi. Sicuramente per il cantante è arrivato il momento di guardare avanti e non cullarsi oltre visto che la felpa verde è arrivato molto in là rispetto a quella dei compagni e questo lo rende uno dei concorrenti più vulnerabili e a rischio durante il serale. L’unico punto a suo favore è proprio il fatto che il programma torna in diretta, almeno così sembra, e che il pubblico potrà votare da casa così come ha fatto in queste settimane regalando spesso a Jefeo proprio la palma del migliore della scuola.

IL SERALE DI JEFEO SENZA LUDOVICA

In questa settimana però Jefeo è stato un po’ spento. Si è spesso ritirato per studiare, ha ripassato tutti i suoi brani e si è messo a lavoro con le assegnazioni del suo primo serale 2019. Alcuni hanno pensato che proprio la lontananza da Ludovica lo abbia un po’ reso più malinconico del solito mentre altri sono convinti che Jefeo voglia onorare la sua maglia e per questo darà il meglio. A pochi giorni della fine del pomeridiano, Jefeo si è sciolto in lacrime in sala relax proprio al fianco della sua bella cantante alla quale aveva rivelato di sentirsi un po’ in difetto rispetto alla sua esperienza nella scuola, sperando di poter fare qualcosa di meglio. L’occasione è arrivata e lui stesso in settimana ha dovuto trovare poche parole per descrivere proprio il suo serale, l’arrivo su un palco così importante e tutto ciò che questo significa. Clicca qui per vedere il video del momento.

“L’OCCASIONE CHE CERCAVO E’ ARRIVATA”

Jefeo è arrivato al serale di Amici 2019 quasi per ultimo e questo lo mette subito in bilico rispetto a quello che potrebbe succedere e quali possono essere i primi eliminati dell’ultima fase. Lui stesso si è accorto di essere arrivato un po’ in ritardo ma si è detto pronto a mettersi in gioco seriamente adesso. Nel video di lancio della sua esperienza al serale, il cantante ha rivelato: “Ora si gioca, andare al serale è come avere le carte giuste per giocare seriamente. Prima era una speranza ma adesso è una realtà”. Riguardo a quella che potrebbe essere la sua reazione in vista della prima puntata di questa sera, invece, ha rivelato sorridendo: “Io non me ne accorgo mai ma dico sempre ‘Oh ragà che bomba o che hit’, questa sarà la mia reazione al serale”. Una sola parola per descrivere il suo di serale? “Inaspettato sicuramente, però se te lo raccontassi non sarebbe più inaspettato, qua ho spaccato!”. Il cantante se la ride e i fan sono già pazzi di lui, come andranno le cose in questo serale?



