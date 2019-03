Jessica De Bona e Giulia Antonelli/ Con suor Cristina a Ballando con le Stelle

Suor Cristina Scuccia si presenterà a Ballando con le stelle 2019 accompagnata dal Team Oradei, con le supporter Jessica De Bona e Giulia Antonelli, non potendo ballare con un uomo per ovvi motivi. Il programma non è ancora iniziato eppure il pubblico a casa e i bookmakers sembrano già decisi su di lei come possibile vincitore di questa edizione. Un volto ormai famoso per la televisione, si tratta come molti ricorderanno della vincitrice della seconda edizione di The Voice of Italy che adesso vuole mettersi in ballo letteralmente. Suor Cristina ha avuto una grande carriera musicale, oggi è impegnata a Lambrate in una comunità di suore ma continua ad inseguire le sue passioni. Quando ha lasciato tutti senza parole nel 2014 aveva solo 25 anni, era giovanissima e quindi ancora oggi lo è. La siciliana che già allora fece ballare tutti con la sua voce e con la sua energia, conquistando il pubblico a casa e cantando con star internazionali, promette performance di tutto rispetto anche in questo programma. Una scelta interessante che conquisterà il pubblico che a quanto pare è già pazzo di gioia per la sua presenza nel programma. Un pieno di energia per i telespettatori. La scelta di danzare con le due performer è stata commentata da molti come particolare, soprattutto dopo la decisione dell’anno scorso in cui un concorrente ha ballato con un altro ballerino dello stesso sesso. Tuttavia si tratta di un programma aperto a tutti che si focalizza anche sulla diversità e ne riesce a fare motivo di vanto. Per questo motivo anche Suor Cristina ha accettato volentieri di prendere le sue scarpette e iniziare subito le prove per l’esibizione del debutto che si terrà davanti ad un pubblico molto esigente e soprattutto con una commissione che non farà sconti a nessuno.

Jessica De Bona e Giulia Antonelli a Ballando con le stelle 2019

La religiosa si è detta felice di partecipare con Suor Cristina a Ballando con le stelle e interessata ad avere popolarità solo al fine di aiutare la sua congregazione. La suora non è interessata a fare tour in giro per il mondo ma qualche soldo extra le farebbe comodo per aiutare le persone bisognose. Una doppia missione dunque, oltre quella di far ballare il pubblico a casa anche uno scopo benefico. L’attenzione è alta dal momento che tutti sembrano puntare su di lei. Cristina farà parte del team Oradei in cui figurano Giulia Antonelli e Jessica De Bona che saranno le sue supporter ufficiali insieme a Stefano Oradei. Sbirciando le prove e ascoltando i commenti sembra che il gruppo si diverta tantissimo, lavorare in team con Suor Cristina sembra essere veramente un vantaggio e certamente proprio il lavoro di squadra darà i suoi frutti. Stefano Oradei che cura la squadra è alla quinta edizione consecutiva del programma. Spalla di Marisa Laurito, Nicole Orlando, Anna La Rosa. La sua passione per il ballo è notevole, la sua carriera è stata sviluppata a livello internazionale e lo stesso maestro si è detto molto felice di questa partecipazione e questa ventata di aria fresca nel cast che porterà una travolgente passione in pista. Forse Suor Cristina è quella da cui tutti si aspettano lo spettacolo migliore. Ballerà con la sua toga e con la sua solita semplicità, la stessa che ha già fatto impazzire tutti una volta per la sua voce, certamente sarà un tripudio anche questa volta. Energica, solare, divertente e irriverente. È questo quello che vedremo sul piccolo schermo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA