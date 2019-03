JOSEPHINE LANGFORD, AFTER/ Video, un’attrice poco social e il fidanzato.. (Verissimo)

Josephine Langford, protagonista del film After, sarà ospite di Silvia Toffanin a Verissimo sabato 30 marzo, su Canale 5. Nel corso dell’intervista, come annunciato dalla conduttrice stessa, saranno mostrate diverse scene della pellicola, che uscirà in Italia il prossimo 11 aprile. Ricordiamo che After è tratto dalla fortunatissima saga di libri firmati da Anna Todd che, nati su Internet, sono stati pubblicati in 30 paesi nel mondo. La storia è dedicata a Harry Styles degli One Direction e ha ricevuto un così ampio successo di pubblico da aver convinto prima gli editori a trasformarla in romanzo e poi i produttori a farne un film di cui, appunto, Josephine Langford è protagonista nei panni di Tessa, studentessa e figlia modello. Tessa è fidanzata da tanto tempo con un ragazzo dolce e affidabile, ma questa sensazione di avere un futuro già scritto le sta stretta. Ad accentuare il disagio e a segnare un radicale cambiamento nella vita di Tessa arriverà Hardin Scott, ragazzo arrogante e ribelle ma, al tempo stesso, profondamente attraente, che la porterà a mettere in dubbio ciò che lei vuole davvero dalla sua vita.

Chi è Josephine Langford di After?

Ma chi è Josephine Langford? La ragazza è un’attrice australiana giovanissima (ha solo 21 anni) ed è sorella di Katherine Langford, la Anna Baker della controversa serie TV marchiata Netflix 13 Reasons Why (Tredici, in Italia). Le sorelle, del resto, si somigliano molto, con l’unica differenza che Josephine ha qualche centimetro in più rispetto a Katherine. Sulla protagonista di After non ci sono molte informazione in rete, anche perchè il film in uscita nelle sale italiane è il primo grande lavoro cinematografico a cui ha preso parte. Oltre alla recitazione, comunque, sappiamo che Josephine ha una grande passione per i viaggi e per gli animali. Non si sa se abbia o meno un fidanzato, anche perchè la ragazza è molto riservata e questo sta già alimentando voci riguardo una relazione segreta che Josephine tiene a far rimanere tale. Ci si aspetta di sapere sicuramente qualcosa in più con l’uscita di After, quando i riflettori inevitabilmente le si punteranno addosso e, forse, anche la sfera più intima della sua vita farà fatica a restare privata.

Social? No, grazie

Anche i profili social di Josephine Langford sono molto scarni e riservati. Su Instagram la maggior parte degli scatti condivisi ritraggono skyline e paesaggi, per lo più realizzati negli Stati Uniti, in Australia e in Europa. Spicca qualche foto condivisa sul set di After con il collega Hero Fiennes-Tiffin, interprete di Hardin, che sembra avere la stessa considerazione della collega dei social network. Nonostante la riservatezza e la mancanza di aggiornamento continuo, comunque, Josephine Langford ha un profilo Instagram, attivo dal 2013, con soli 30 post ma con oltre 300 mila follower. Non ha, invece, profili Twitter e Facebook, né sotto forma di pagina verificata, né come utente privato. Ci troviamo di fronte a un esempio di ragazza che, pur essendo giovanissima, preferisce non entrare nel turbinio di conseguenze che, in virtù del suo ruolo ormai riconosciuto a livello pubblico, dare troppo ai social potrebbe comportare. Bisognerà attendere la distribuzione del film per capire se Josephine deciderà di continuare su questa linea o se si lascerà tentare dal successo, aprendosi anche al pubblico della rete.





