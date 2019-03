KEVIN & JONATHAN SAMPAIO E LUCREZIA LANDO/ Video, due modelli per Milly (Ballando)

Kevin e Jonathan Sampaio e Lucrezia Lando sono una delle coppie concorrenti della nuova edizione di Ballando con le stelle 2019, il dance show di successo condotto da Milly Carlucci su Raiuno. Kevin e Jonathan Sampaio sono due modelli portoghesi tra i più richiesti sul mercato. Classe 1986, i gemelli sono nati a Parigi, ma a soli cinque anni lasciano la capitale francese per trasferirsi con tutta la famiglia a Felgueiras, in Portogallo. Ma scopriamo qualcosa di più sulla loro vita privata e la carriera. Entrambi sono molto attivi sui social network dove sono seguitissimi. Kevin Sampaio ha un seguito da 34,6mila followers, mentre Jonathan Sampaio è fermo a 24,3 mila followers. Entrambi molto apprezzati nel mondo della moda, Kevin e Jonathan hanno lavorato per importantissimi brand come Parigi, Milano, Amsterdam, Londra, Barcellona, Brussels, Amburgo e Lisbona. Ma anche all’estero a Los Angeles e Miami.

Kevin e Jonathan Sampaio a Ballando con le Stelle 2019

Una carriera nel mondo della moda che li ha portati a sfilare per importantissime case di moda. Di chi parliamo? Naturalmente di Kevin e Jonathan Sampaio, i due modelli portoghesi pronti ad infrangere i cuori delle telespettatrici di Ballando con le stelle. Su di loro si conosce davvero poco, anche se recentemente i gemelli hanno partecipato con Milly Carlucci al programma “Vieni da me” di Caterina Balivo dove hanno raccontato alcuni retroscena sulla loro vita. “Abbiamo iniziato il nostro percorso professionale a Milano sulle passerelle” hanno detto i ragazzi, che da bambini amavano guardare alla tv Topo Gigio. Per quanto riguarda la vita privata possiamo dirvi che Kevin è al momento single, anche se in passato è stato avvistato con la regina del pop Madonna. Jonathan, invece, è felicemente fidanzato con Ana, un ragazza portoghese che lavora come dentista.

Lucrezia Lando, ballerina di Ballando con le Stelle 2019

Ad accompagnare i gemelli Sampaio sulla pista di Ballando con le stelle 2019 ci sarà Lucrezia Lando. Classe 1997, Lucrezia è nata a Bassano del Grappa. A soli 10 anni si avvicina al mondo della danza dimostrando da subito di avere una grandissima predisposizione. A soli 21 anni debutta in televisione nel dance show “Ballando con le stelle” condividendo lo scorso anno il palcoscenico con Giaro Giarratana con cui ha avuto una breve relazione. A raccontarlo è stata proprio la ballerina, che al settimanale DiPiù Tv ha rivelato per la prima volta della passione vissuta fuori e dentro Ballando con il modello e influencer.

Lucrezia Lando, “Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana”

“Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana” con queste parole Lucrezia Lando ha raccontato dalla pagine del settimanale DiPiù Tv della sua maison con il modello ed influencer, ex concorrente di Ballando con le stelle. I due, infatti, lo scorso anno hanno condiviso il palcoscenico del dance show di Raiuno; una complicità che è andata oltre la pista di ballo visto che i due si sono frequentati per diviso tempo. “Ho vissuto una grande passione con Giaro Giarratana. Una passione basata su un’intesa totale: di cuore, di testa, di pelle, di carne” ha rivelato la ballerina. Tutto è nato giorno dopo giorno complice anche la condivisione dell’esperienza televisiva: “Ci siamo scoperti a vicenda, a poco a poco. Prima passando insieme tutta la giornata, anche quando le prove erano finite. Poi passando insieme anche le serate. E, infine, passando insieme le notti. Ci bastava sfiorarci con un mano e guardarci negli occhi per dirci tante cose, anche senza parole”.





