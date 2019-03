LASSE MATBERG E SARA DI VAIRA/ Video, “Chi me lo fa fare?” (Ballando con le stelle)

Lasse Matberg e Sara Di Vaira sono una delle coppie della quattordicesima edizione di Ballando con le stelle 2019, il dance show in partenza da sabato 30 marzo 2019 in prima serata su Rai1. Nel cast figura anche Lasse il Vichingo, web star seguitissima sui social. Classe 1985, Las è nato proprio in Norvegia, la terra dei Vichinghi che ricorda in tutto. Alto 1,97, Lasse ha un fisico muscoloso e lunghissimi capelli biondi. Sicuramente la sua presenza fisica gli hanno permesso di diventare una star di Instagram dove ha un seguito pazzesco! Sono quasi 700mila i followers e siamo certi che dopo la partecipazione a Ballando i numeri sono destinati a salire (e di tanto)! Lasse è cresciuto a Stavanger, una cittadina eletta anche Capitale Europea della cultura nel 2008 e ha conseguito una laurea in discipline Sportive e Nutrizioniste. Non solo è anche tenente della Marina Norvegese!

Lasse Matberg: “Milly Carlucci mi ha convinto”

In questi giorni Lasse Matberg il Vichingo ha rilasciato la sua prima intervista ufficiale partecipando al programma “La vita in diretta”. Ospite di Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, l’Instagram Star ha risposto alle domande della Fialdini che gli ha chiesto: “Chi te lo fa fare?”. Ecco la replica di Lasse: “Quando mi hanno contattato io ho avuto questa ottima impressione e ho avuto la fortuna di parlare con Milly al telefono”. A giocare un ruolo decisivo nella sua scelta è stata proprio la padrona di casa Milly, che è riuscita a convincere il vichingo a scendere in pista da ballo: “Mi ha convinto che anche se è una grande produzione non c’è nulla di cui avere paura perché ha detto ‘noi ci occuperemo di te’. L’ho presa sulla parola ed eccomi qui!”. Il medico nutrizionista ha poi risposto alla curiosa domanda di Tiberio Timperi: “Ma tutta questa cofana di capelli? Sotto le armi?”. Ecco come ha risposto: “È possibile, te lo fanno fare purché non tocchino il colletto dell’uniforme. Allora puoi avere tutti i capelli che vuoi”.

Sara di Vaira, ballerina di Ballando con le stelle 2019

Sara di Vaira è la compagna di ballo di Lasse Matberg, il vichingo del web. La ballerina è una dei volti noti del programma visto che ha cominciato la sua avventura a Ballando con le Stelle sin dalla quinta edizione. Tra le più amate del programma, Sara sin da bambina ha avuto una grandissima passione per la danza. I suoi miti? Semplice: Lorella Cuccarini e Heather Parisi! Come ballerina si è fatta apprezzare venendo diversi campionati di danza tra cui Slovenia Open, Spanish Open, Campionato Europeo 10 balli e Campionato del Mondo 2006. Una carriera di tutto rispetto che l’ha portata alla grande popolarità nel 2010 quando è entrata nel cast dell’unico dance show della televisione italiana. La ballerina è balzata poi agli oneri della cronaca rosa anche per via della storia d’amore con Marco Del Vecchio conosciuto proprio a Ballando.

Sara di Vaira e Marco Del Vecchio

La scintilla tra Marco del Vecchio e Sara di Vaira è scoppiata durante l’ottava edizione di Ballando con le Stelle. Sara di Vaira era la partner di ballo dell’ex attaccante della Roma. Una complicità nata proprio sulla pista da ballo che ha fatto tanto discutere proprio perché entrambi erano sposati. Una passione talmente forte da spingere entrambi a troncare i rispettivi matrimoni: Marco per la ballerina ha lasciato la moglie e tre figli, mentre Sara il marito e una figlia. A distanza di pochi anni però i due decidono di lasciarsi: Sara ritrova la serenità tra le braccia di Enrico, un vecchio compagno di scuola. “L’alchimia tra di noi è stata più che una promessa. Era un momento magico da cui mi sono svegliata improvvisamente in modo doloroso” ha dichiarato la ballerina circa la fine della storia d’amore con l’ex calciatore.





