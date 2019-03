LAURA PAUSINI/ Video, pronta allo scontro con Antonacci, ma con stile… (Amici 18)

Laura Pausini, cantante italiana apprezzata nel mondo, sarà uno dei grandi ospiti della prima puntata del serale di Amici 18, che andrà in onda sabato 30 marzo, in prima serata, su Canale 5. Insieme a lei il collega Biagio Antonacci, con il quale ha da poco realizzato una nuova canzone dal titolo In questa nostra casa nuova. La Pausini duetterà, durante la serata, con i concorrenti della squadra Bianca contro la brigata Blu, accompagnata, invece, da Antonacci. I due cantanti e amici, quindi, saranno rivali per una serata, ma certamente faranno del loro meglio per mettere in risalto il talento dei giovani protagonisti del talent, che si contenderanno il titolo della vittoria in passato andato a ragazzi davanti ai quali si sono spesso aperte le porte del successo. Ancora una volta Maria De Filippi apre il programma col botto, vantando un’ospitata come quella di Laura Pausini e Biagio Antonacci, già in passato passati per il palcoscenico di Amici, cercando di contrastare, con questi illustri personaggi del panorama musicale italiano e internazionale, la concorrenza Rai di Milly Carlucci, contemporaneamente di ritorno in tv con Ballando con le stelle.

Laura Pausini e Biagio Antonacci: il tour insieme

Laura Pausini non parteciperà solo ad Amici 18 insieme a Biagio Antonacci. I due cantanti, infatti, si preparano a partire per il Laura Biagio Stadi 2019, la tournée che infiammerà i palazzetti dello sport a partire dal prossimo giugno. Laura e Biagio sono complici e compagni di palcoscenico da tantissimo tempo. Lo si nota subito, leggendo un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, percependo il tono scherzoso con cui si scambiano battute sull’organizzazione del tour. il repertorio delle loro canzoni è molto vasto, ma Laura Pausini afferma di aver organizzato i concerti stessi per cantare le canzoni di Biagio “Negli anni abbiamo condiviso tantissime cose e lui ha scritto pezzi importanti per me, perciò vorrei che la gente vedesse che siamo semplicemente due amici che fanno i cantanti”, spiega la Pausini. L’amicizia tra Laura e Biagio va avanti anche quando i microfoni si spengono. Si tengono sempre in contatto, loro, con i messaggini perchè la Pausini confida di non telefonare quasi mai. “Anni fa ho perso la voce e un medico mi ha detto che parlare al telefono è deleterio per un cantante, sforza troppo le corde vocali”, ha affermato. E chi poteva immaginare che la Pausini preferisse whatsapp a un modo per far sentire la sua bellissima voce?

Non solo musica: il vestito che fa tendenza

Non solo in fatto di musica, ma ora anche nella moda, Laura Pausini detta leggi e fa tendenza. Come sottolinea la rivista Elle, infatti, il suo vestito in pizzo color acquamarina ha fatto il giro del web, diventando un trend moda da custodire e replicare. L’abito è apparso in uno scatto condiviso sul profilo Instagram della cantante stessa. La foto la ritrae accanto a Biagio Antonacci, con lo sguardo perso, un dolce sorriso stampato in volto e l’abito firmato da Stella McCartney che dà vita a un look fresco ma elegante, tutto da copiare e riproporre. Lei lo ha completato con un paio di pantaloni aderenti vinilici e un paio di stivaletti a punta total black, ma con un semplice tacco a spillo o anche un paio di scarpe comode, a piacere, secondo gli esperti di moda lo stesso abito è perfetto. Chi poteva immaginare che, dopo aver fatto il giro del mondo con le sue canzoni, Laura avrebbe fatto il giro del web con il suo abito così semplice ma, al tempo stesso, così unico da diventare un modello da imitare?





