Loredana Bertè/ Giudice speciale: Maria de Filippi sa cosa vuole da te (Amici 18)

Per Loredana Bertè è pronta a partire l’avventura come giudice al serale di Amici 18. Un’esperienza che potrebbe essere sicuramente importanti per uno dei volti e una delle voci storiche della musica leggera italiana. Per Loredana Bertè il 2019 è iniziato sicuramente nel migliore dei modi, con l’eccellente esperienza sanremese e il brano “Cosa ti aspetti da me” che è diventato una hit dell’airplay radiofonico, oltre a regalare momenti che sul palco dell’Ariston la cantante originaria di Bagnara Calabra non viveva da tempo. Non essendo rientrata fra i primi tre del Festival, la Bertè si è potuta godere la grande protesta del pubblico del Festival della Canzone Italiana, che voleva a furor di popolo la cantante tra i vincitori. Un pizzico di delusione completamente dimenticato però grazie alla standing ovation del pubblico: un’esperienza alla quale ha fatto seguito la decisione di Maria De Filippi di portare Loredana Bertè nella squadra di Amici 18.

LOREDANA BERTÈ, GLI ELOGI DI MAURIZIO COSTANZO

E l’arrivo di Loredana Bertè nella squadra di Amici 18 ha ricevuto anche l’endorsement di Maurizio Costanzo, marito di Maria De Filippi e guru del giornalismo e della televisione italiana, che ha commentato in maniera estremamente positiva la scelta della moglie di includere Loredana in questa nuova avventura: “Ogni volta che Loredana partecipa a qualche programma lo arricchisce con la sua dote artistica, la grinta che porta in scena e l’esperienza di chi ha fatto tanta gavetta e ha collaborato con grandi artisti: da Renato Zero a Gaetano Curreri degli Stadio, fino ad Enrico Ruggeri. Lo ha già dimostrato ad Amici nelle edizioni 14 e 15, nel 2015 e nel 2016. Così come lo ha fatto anche nella passata edizione del Festival di Sanremo, dove ha conquistato il pubblico e la critica con la canzone Cosa ti aspetti da me. Per questo Maria De Filippi l’ha richiamata a fare la giudice nel suo team.” La curiosità ora è tutta riservata a come Loredana Bertè si dedicherà ai giovani talenti di Amici 18 e se davvero saprà apportare le peculiarità della sua esperienza su talenti così inesperti e vogliosi di imparare.

