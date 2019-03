Lucia Zagaria/ La moglie di Lino Banfi e la malattia: “Non la accetto”

Lucia Zagaria, moglie di Lino Banfi, sarà una delle protagoniste nella puntata di Verissimo di sabato 30 marzo 2019 che vedrà ospite Lino Banfi. La moglie del popolare attore pugliese nelle ultime settimane è stata sotto la luce dei riflettori per le dichiarazioni del marito, che in estate ha parlato in maniera commovente della sua malattia. “Non riesco ad accettarla“, ha spiegato in un’intervista al Messaggero di qualche mese fa che rivelava la sua situazione l’attore, “Non accetto che mia moglie non stia bene, in un momento in cui mi sarei voluto godere la mia vita accanto a lei. Oggi sta bene. È sorridente, mi riconosce, anche se sa bene quale può essere la sua strada. E io non riesco a rassegnarmi, ora che ci dovevamo godere insieme la vecchiaia.” Infatti Lucia Zagaria negli ultimi mesi è riuscita a stare meglio e in fans sperano di poter ascoltare di nuovi progressi in quella che è stata una storia d’amore commovente.

LUCIA ZAGARIA MOGLIE DI LINO BANFI: I MIGLIORAMENTI DELLA SALUTE

Lino Banfi ha infatti raccontato: “Mia moglie, a volte, mi chiede come farò quando lei non sarà più in grado di riconoscermi. E io, per tranquillizzarla, le rispondo che ci ripresenteremo un’altra volta.” Tutto lascia pensare ad una potenziale patologia degenerativa, ma altre dichiarazioni dell’attore lasciano ben sperare riguardo la salute di Lucia Zagaria: “Lucia sta passando un periodo molto difficile per problemi di salute a livello neurologico. Adesso, grazie soprattutto all’affetto di tutta la mia famiglia, sta meglio: l’ho vista ridere e mi ha fatto molto piacere. Il professore che la segue nelle cure ci ha detto che è molto importante che accadano cose belle in modo da farla star bene psicologicamente.” Lino Banfi ha sempre raccontato di come la moglie Lucia sia stata il suo principale punto di riferimento della sua vita, anche e soprattutto quando la sua carriera d’attore non era ancora decollata e spesso dovevano vivere in piccole stanze in affitto. Racconti che torneranno ora nella puntata di Verissimo in cui Lino Banfi, intervistato da Silvia Toffanin, dedicherà grande spazio alla sua famiglia.

