LUCIANO CANNITO CHI E’/ Video Rossella Brescia: “un compagno meraviglioso” (Amici 18)

Luciano Cannito è tra i protagonisti di Amici 18, il serale del noto talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Coreografo e regista, Cannito è conosciuto anche per la sua storia d’amore con Rossella Brescia recentemente ospite di “Vieni da me” il salotto televisivo di Caterina Balivo. Proprio in occasione di questa partecipazione, Cannito ha voluto fare una sorpresa alla compagna a cui è legato da più di 10 anni: “Ciao Ross, questa è una sorpresa, io so che non ami questo tipo di sorprese” esordisce Cannito “però c’è qualcosa che tu non dirai mai: che sei una persona sincera, trasparente sei molto più bella dentro di quanto tu non sia fuori, io devo aver fatto qualcosa di veramente buono nella mia vita per meritarti”. Parole che hanno commosso la ballerina che ha rivelato anche alcuni retroscena sul loro rapporto sul lavoro: “In sala prove c’è grande discrezione. Neanche un bacio? No, stiamo lavorando. Nella danza bisogna essere rigorosi e disciplinati”.

Chi è Roberto Cannito

Coreografo e regista, Luciano Cannito comincia a farsi conoscere nel 1986 con “Passi Falsi” a cui segue lo spettacolo “Spin” in scena al Posthof Teather di Linz in Austria. Nel 1987 debutta in Italia dando vita alla Compagnia di danza- Napoli Dancer Theatre con cui rappresenta l’Italia all’International Danz Festival di Vienna e al Festival International De Danse di Bruxelles. Alcuni anni dopo diventa Direttore Artistico del Balletto di Napoli e poco dopo anche direttore artistico del Teatro Petruzzelli di Bari. Dal 1998 al 2002 è stato il Direttore Artistico del Teatro San Carlo di Napoli e dal 2005 del Teatro Massimo di Palermo. Non si contano gli spettacolo che ha portato in scena sui palcoscenici più importanti al mondo: dal Metropolitan di New York alla Scala di Milano, dall’Orange County Performing Arts Center di Los Angeles al Grand Theatre de Bordeaux e tantissimi altri.

Luciano Cannito e Rossella Brescia

Luciano Cannito da più di dieci anni è felicemente legato a Rossella Brescia, volto noto della danza e della televisione. La Brescia, parlando proprio del suo rapporto con il regista e coreografo, ha raccontato: “Non potrei chiedere di più. Sono felice, serena, appagata. Luciano è un compagno meraviglioso. Dopo quasi dieci anni insieme siamo innamorati come il primo giorno. La nostra è una relazione fondata su sincerità, rispetto, armonia e complicità. Parliamo di tutto, senza segreti, e ci abbandoniamo a tante sane risate. Inoltre, ci compensiamo: mentre io sono ipersensibile e tendente all’ansia, lui è solare e positivo”. La coppia è molto legata anche se al momento non si parla di matrimonio: “Non rientra nei nostri progetti. Non siamo sposati, ma è come se lo fossimo. Non ci manca neppure l’anello: quattro anni fa ci siamo regalati la fede” ha rivelato la ballerina e conduttrice televisiva. Una cosa però Rossella la vorrebbe: un figlio. “Lo desidero ancora, sogno di diventare mamma. Ma se non accadesse non ne farei un dramma” ha raccontato a Vanity Fair.





