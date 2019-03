Ludovica Caniglia, Amici 2019/ Chi è? Un percorso anomalo per l’ex youtuber

Entrata a far parte di Amici verso la fine, in seguito alla sfida contro Alhana, Ludovica Caniglia si è da subito contraddistinta per la sua bizzarra capigliatura blu e il suo atteggiamento molto rock and roll, anche se in realtà ha una voce black, con una spiccata predilezione per i generi musicali soul ed R & B. Ludovica ha espresso il desiderio di diventare una cantante affermata in tenerissima età e i suoi genitori hanno sempre appoggiato e agevolato la partecipazione a diversi concorsi, nei quali si è spesso qualificata con successo, pur non potendosi permettere di sostenere costosissime lezioni di canto per la figlia. Il suo approccio alla musica è decisamente internazionale e il suo carattere bello tosto e determinato, probabilmente anche per via delle sue origini siciliane, e questo lascia ben sperare in una carriera brillante per Ludovica. Carattere e determinazione venuti alla luce anche due puntate fa quando, dopo essersi esibita con successo ed aver ottenuto l’ambitissima maglia verde che rappresenta il passepartout per l’accesso al serale, ha sin da subito manifestato il desiderio di far entrare a far parte della squadra blu, perché vi sono le persone con le quali ha legato di più durante il percorso nella scuola di Amici. Tuttavia, nell’ultima puntata, dopo la sua esibizione, eseguita al meglio e che ha fatto emozionare tutti, a malincuore ha scoperto di essere entrata a far parte della squadra dei bianchi, nonostante la ovvia felicità di essere approdata al serale. L’impatto iniziale con la squadra dei bianchi è stato decisamente superato, dato che sembrerebbe trovarsi molto bene con i compagni blu. Infatti, nei day time la vediamo divertirsi davvero tanto, in particolar modo con la cantante Giordana con la quale ne combinano di tutti i colori.

Ludovica Caniglia, Amici: il passato da youtuber

Ludovica Caniglia di Amici, nella sua vita da ventenne, si è anche cimentata come youtuber, aprendo un canale appositamente per far conoscere la sua voce ad un pubblico molto numeroso, nel quale delizia gli spettatori principalmente con cover di canzoni famose. Nonostante sia caratterialmente molto estroversa e sempre sorridente, nonché molto attiva sui social (basta visitare i suoi profili Facebook e Instagram per rendersene conto), da buona sicula tiene molto alla sua vita privata e cerca di preservarla il più possibile. Social si, ma con un maturo distacco quindi, dato che non ama far parlare di sè per amori o scandali di alcun genere. La voce di Ludovica è molto calda ed ha un sapore antico, decisamente nuova nel panorama della musica italiana. Inoltre quando canta ha una presenza ed un’espressività non comuni, oltre ad avere una timbrica vocale molto particolare e riconoscibile. Lo stesso musicista Alex Britti, coach della scuola, ha dichiarato di essere rimasto molto colpito dalla voce e dal modo di cantare di Ludovica e questo è senza ombra di dubbio un riconoscimento che vale più di qualunque trofeo.

