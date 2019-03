Mameli, Amici 2019/ Chi è? Spicca tra i cantanti e punta alla vittoria del serale

Mameli, cantante e componente della Squadra Bianca, è tra i concorrenti che il 30 marzo gareggeranno nell’attesissimo serale di Amici 2018, condotto anche quest’anno come tutti gli anni da Maria De Filippi. Tra i cantanti più particolari di questa edizione Mameli spicca. Dopo performance mozzafiato come quella del suo inedito “Casa di Carta” che ha cantato il 2 marzo ci si aspetterebbe che Mameli arrivi a questo Serale con forza e sicurezza. Ma, in realtà, poco prima di entrare al Serale di Amici 18 ha attraversato una grande crisi fatta di incertezze e paure. Il suo essere così diverso e creativo spesso l’ha messo in difficoltà nelle ultime puntate. La sua è una paura di non essere capito bene dal pubblico a casa. Ma si tratta di una percezione molto sbagliata considerato che gli ascoltatori di Amici 2018 sembrano capirlo molto bene e amano sia le cover sia le canzoni originali che canta. Le parole di Rudy Zerbi, giudice con cui Mameli ha sviluppato davvero un buon rapporto, lo hanno rincuorato e sembrano avergli dato nuova luce.

Mameli, Amici 2019: Il cantante più atipico verso la vittoria

Mameli è senz’altro il cantante più “atipico” di Amici 18. Intenso, fuori da ogni schema e molto particolare Mameli ha ora conquistato la corona di cantante più originale di questa edizione. Il suo brano originale “Ci vogliamo bene” ha spopolato nelle classifiche iTunes. Solo qualche settimana fa l’ultimo inedito “Casa di carta” è stato un successo. Si tratta sicuramente del cantante più prolifico dell’edizione di Amici 2018 e, in generale, uno tra i più bravi di tutte le edizioni. Nonostante questo, ha ricevuto più tardi di tutti la maglia verde del Serale ed è entrato in crisi, chiedendosi se proprio quello fosse il posto giusto per lui. All’ultimo confessionale le sue parole sono state profonde e ha detto che fino a un po’ di tempo fa si sentiva pieno di paure. Ha detto “Avevo un fardello sulla testa. Credevo di non essere capito insieme alla mia musica. Io ho tanto da dire. Sono un cantautore e vorrei mostrare altre mie sfaccettature. Sto lavorando con una serenità che sembrava avessi perso. So che il lavoro è duro e so che bisogna rigare dritto.” Il suo pregio è l’originalità e la sua capacità di creare brani ben scritti, musicali e orecchiabili che catturano tutta l’attenzione di molti ascoltatori come Casa di Carta. Il difetto principale rimane una certa incostanza e una paura che incide sulle sue performance. Il potenziale di Mameli è immenso, soprattutto rispetto agli altri concorrenti. Molte case discografiche si sono dimostrate interessate a lui e, come ha detto lo stesso Rudy Zerbi, il potenziale c’è tutto sta solo a lui trovare la sicurezza e allo stesso tempo continuare a sfornare idee e canzoni originali come quelli che fino a ora ha creato. Da Mameli ci si aspettano grandi cose nella prima puntata del Serale. Indubbiamente con le sue performance comunicative e uniche ha alzato tanto il livello delle aspettative e ora si trova a confrontarsi non solo con altri cantanti e concorrenti agguerriti ma anche con se stesso. L’aver ritrovato la calma e la sicurezza in questi giorni prima del serale gioverà sicuramente alla sua performance del 30 marzo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA