Manuela Arcuri e Luca Favilla/ Saranno loro i vincitori? (Ballando con le stelle)

Manuela Arcuri e Luca Favilla sono una delle coppie più promettenti di questa edizione di Ballando con le Stelle. La Arcuri, classe 1977, non ha certo bisogno di presentazioni. Modella, attrice e star del cinema ha partecipato a pellicole italiane di differente calibro. La sua prestanza e il suo carattere l’hanno consacrata certamente tra le attrici italiane di maggior successo. Notevole la sua co-conduzione al Festival di Sanremo dove ha mostrato altre importanti doti. Certamente di successo i suoi ruoli in importanti fiction di prima serata. Mamma dal 2014, ha scelto di intraprendere un percorso in questa edizione 2019 di Ballando con le Stelle su richiesta di Milly Carlucci. Manuela Arcuri negli ultimi anni è stata lontana dal piccolo schermo, nello specifico ha dichiarato di non voler più interpretare ruoli sexy che la vedevano sempre come la femme fatale. Per questo ha atteso la partecipazione ad un programma più congeniale alle sue esigenze. Come dichiarato nella fase preparativa dello show, si è detta felicissima di questa opportunità. Un feeling divertente ed irriverente si è creato con il giovane maestro Luca Favilla. I due sembrano avere una perfetta sintonia nonostante la notevole differenza d’età. Manuela Arcuri ha raccontato anche di essere felice per questa nuova avventura televisiva per la possibilità di mostrare se stessa, farsi conoscere dal pubblico per quella che è senza le maschere che invece comunemente vengono attribuite quando si recita e bisogna interpretare una parte. Manuela vuole mostrarsi come mamma, donna, come compagna con tutte le sue paure, le sue espressioni, le fragilità, l’allegria e anche la tenacia che la contraddistingue.

Manuela Arcuri e Luca Favilla, c’è una sintonia perfetta nella coppia di Ballando con le stelle 2019

Manuela Arcuri sarà accompagnata da Luca Favilla a Ballando con le stelle. Nato nel 1995 questo è quindi molto giovane. Ha iniziato il suo percorso nella danza ad appena 8 anni, è diventato famoso nella sua città grazie a delle competizioni locali e poi è approdato in televisione prendendo parte a diverse coreografie di ballo che lo hanno reso noto al grande pubblico e lo fanno fatto amare per il suo talento. Già protagonista di Ballando con le Stelle nella tredicesima edizione con la modella e blogger Cristina Ich è stato scelto come accompagnatore della sensuale Arcuri. Il maestro Luca Favilla ha annunciato con molto entusiasmo questo duetto con la Arcuri. Nonostante sia piuttosto nuovo nel cast del programma ha già raggiunto il cuore del pubblico a casa, forse proprio per la sua dolcezza. Ha svelato dunque la felicità per questa partecipazione e si è detto emozionato. In queste nuove puntate del programma ci sarà da aspettarsi uno spettacolo veramente divertente. Sbirciando alle prove è stato possibile ammirare la sintonia che si è creata nella coppia. Infatti nonostante la differenza d’età è palese come i due vadano perfettamente d’accordo. Ci sarà da aspettarsi sicuramente un grande show, infatti la coppia è tra le favorite secondo il pubblico e anche secondo i bookmaker che hanno creato una lista dei possibili vincitori. A quanto pare questo binomio sarà fortunato e i telespettatori già fremono per veder danzare la bellissima Manuela Arcuri con il suo affascinante maestro di ballo che ha già conquistato il cuore delle spettatrici a casa, nonostante la sua giovane età.

