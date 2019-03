Marcello Sacchetta/ Amore a gonfie vele con la fidanzata Giulia Pauselli (Amici 18)

Ballerino professionista ma anche conduttore del daytime di Amici, Marcello Sacchetta è ormai un punto fisso del talent di Canale 5. La sua passione per la danza nasce quando è ancora piccolo e guarda alla tv il grande Michael Jackson. Marcello è nato a Napoli, il 25 agosto 1983, ed ha dunque 35 anni. Non tutti sanno che Marcello ha tentato alcuni anni fa di entrare nella scuola di Amici, beccandosi però un no. Questo non ha frenato il suo sogno e, anzi, Marcella è poi diventato un ballerino professionista e ha collaborato negli anni con alcune star internazionali come Justin Bieber e Pharrell Williams. Sappiamo di lui che è grande amico di Stefano De Martino che, fino allo scorso anno, lo affiancava nella conduzione del daytime di Amici. Chi ha seguito il suo percorso ad Amici, sa che Marcello è fidanzato con un altro volto del talent: Giulia Pauselli.

LA STORIA D’AMORE CON GIULIA PAUSELLI

Marcello Sacchetta e Giulia Pauselli stanno insieme da circa sei anni. Anche Giulia ha fatto i provini di Amici nell’edizione di Emma Marrone e Stefano De Martino. La ballerina non solo è riuscita a conquistare un banco ma è anche arrivata al serale, aggiudicandosi la finale e perdendo a pochi passi dalla vittoria (conquistata da Emma). La loro è una bellissima storia d’amore: oggi entrambi lavorano come professionisti nel corpo di ballo di Amici e, una volta fuori, convivono a Roma. Una storia d’amore solida che procede a gonfie vele e che, chissà, prossimamente potrebbe fare un passo in più. Che Marcello e Giulia possano presto convolare a nozze?

