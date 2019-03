Marco Leonardi e Mia Gabusi/ Youtuber e figlio di mafioso:”web mi ha salvato”

Quella formata da Marco Leonardi e Mia Gabusi, concorrenti di Ballando con le stelle, è una coppia di giovanissimi. Il ragazzo è nato nel 2001 ed è una star del web con 578 mila follower su Instagram, 43.2000 su Twitter, 340 mila followers su Facebook e più di 170mila su Youtube. Un vero idolo dei ragazzi che nel 2017 ha già pubblicato un libro dal titolo Il Web mi ha tolto dalla strada, infatti il ragazzo viveva una situazione familiare molto complessa in quanto è figlio di un mafioso e ha voluto staccarsi da tutto quel mondo e costruirsi una strada propria. Leonardi ha avuto molto successo negli anni, all’inizio ha esordito in modo amatoriale e poi la sua fama è cresciuta stabilendo delle collaborazioni importanti e interessanti con famosi brand. Proprio nell’ultimo periodo ha abbracciato il settore musicale e quindi non a caso ha deciso di partecipare a Ballando con le Stelle. Lo accompagnerà Mia Gabusi, giovane ballerina e studentessa classe 1999 che ha fatto della sua carriera artistica la sua vita. Il concorrente, ufficialmente il più giovane di tutti i partecipanti di questa edizione, ha dichiarato di aver da tempo custodito il sogno di andare in televisione. Una bella opportunità che lo rende felice soprattutto per la possibilità di farsi vedere dalla mamma a cui sogna di far fare una vita migliore dopo le difficili condizioni, anche economiche, in cui versa la famiglia dopo che il padre è stato arrestato. Si tratta di Francesco Leonardi, detto Franco Banana incarcerato durante l’operazione Fiori Bianchi. Mia Gabusi è una famosa ballerina italiana ed è una new entry in Ballando con le Stelle. Giovane e ambiziosa ha ricevuto dal Coni il riconoscimento come miglior atleta e studentessa. È diventata una campionessa di danza sportiva a soli 8 anni e ha vinto innumerevoli premi sia a livello nazionale che internazionale. Cresciuta nella scuola di ballo della sua famiglia ha coltivato negli anni questo suo talento senza mai smettere di studiare, frequenta ancora il liceo scientifico ad indirizzo sportivo ed è ormai all’ultimo anno. Ha una carriera agonistica che porta avanti con ottimi risultati: è stata otto volte campionessa italiana e molte volte finalista.

Marco Leonardi e Mia Gabusi, Ballando con le stelle: Giovani pronti a stupire

Marco Leonardo a Ballando con le stelle sarà accompagnato da Mia Gabusi. Il contratto con la produzione è avvenuto in modo diretto con una semplice telefonata. Conoscendo il suo spiccato talento infatti hanno scelto di averla nel programma senza sostenere alcun provino ma solo grazie ai colloqui telefonici. La maestra di ballo ha dichiarato che non conosceva il suo accompagnatore e di aver scoperto e letto solo successivamente di chi si trattava e soprattutto il seguito che ha sul web e quanto sia amato soprattutto dalle ragazze giovani. Da questa coppia giovane ci si aspetta veramente tanta tenerezza, sono abili e molto bravi come è emerso dalle prove. Il loro feeling, così naturale e a tratti divertente è veramente molto bello e piacevole da vedere. Certamente un buon modo per ancorare anche il pubblico più giovane al programma che quest’anno promette di fare scintille. I due che non sono dati tra i possibili vincitori, potranno comunque ribaltare qualunque pronostico suscitando l’amore del pubblico a casa e soprattutto divertendo con le loro performance scatenate che promettono grandi cose. Ciò che è sicuro è che ne vedremo delle belle perché i due formano una bellissima squadra.

