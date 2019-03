MARIA FINIZIO, MOGLIE AMEDEO GRIECO/ Video, “La ringrazierò all’infinito”

Maria Finizio è la moglie di Amedeo Grieco di Emigratis. Il comico del duo Pio e Amedeo è pronto per una nuova avventura televisiva che lo vedrà protagonista il sabato sera in prima serata su Canale 5 durante il serale della diciottesima edizione di Amici di Maria De Filippi. Reduce dal successo di Sanremo 2019, Amedeo è pronto a far divertire il pubblico di Canale 5 in compagnia del suo amico e collega Pio. Oltre al successo professionale, Amedeo è un uomo realizzato anche nella vita privata. Felicemente sposato con Maria Finizio, il comico è anche padre di due splendidi bambini. Una storia d’amore importante, che prosegue a gonfie vele nonostante i tantissimi impegni dell’attore e comico.

Maria Finizio chi è? La moglie di Amedeo Grieco

Recentemente Maria Finizio e Amedeo Grieco sono diventati genitori per la seconda volta. Alcuni mesi fa, infatti, è nata la piccola Alice; una gioia immensa che il comico pugliese ha voluto condividere con tutto il suo pubblico con un messaggio social: “Sono le 5.51…io sono andato via così Maria, che era tanto stanca, riposa un pò… Federico è a dormire da nonno e nonna…e adesso sono solo a letto in un silenzio irreale… poco più di 3 ore fa sono diventato papà per la seconda volta …e ora penso ad Alice, che in mezzo ai vagiti suoi un pò dormirà e un pò si strofinerà i pugnetti chiusi mentre starà decifrando le prime luci della vita…”. Parole bellissime quelle scritte da Amedeo alla piccola Alice che definisce “un abbaglio”. Poi l’emozione di diventare papà per una seconda volta: “io ero là, con la mia spocchia di essere preparato, per esperienza, a questo tipo di emozione e la mia spocchia tutto d’un tratto fa una magra figura e smuore mentre Alice nasce… per niente magra…quasi quattro chili, come il suo fratellino Federico che conoscerà più tardi…è la mia seconda dose massiccia di zucchero filato infilato al cuore e ai polmoni…sono impastati di gioia adesso”.

Amedeo Grieco: “Ringrazierò Maria all’infinito”

Non poteva mancare poi una dedica speciale all’amore della sua vita: Maria Finizio. Amedeo Grieco parlando della moglie scrive: “Maria è stata bravissima e sta bene, e io la ringrazierò all’infinito, perchè quello che mi ha dato è l’infinito stesso… Alice è la nostra bimba, è nata stanotte per farmi già capire che perderò il sonno per sempre…d’ora in poi sarò sempre uno stanco papà innamorato”. Un amore, quello tra Maria Finizio e Amedeo, che non ha mai risentito dell’effetto popolarità e riflettori, visto che il comico è rimasto sempre se stesso.





