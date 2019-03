Marzia Roncacci e Samuel Peron/ La giornalista Rai si mette in gioco a Ballando con le stelle

Marzia Roncacci e Samuel Peron formano una delle coppie di Ballando con le stelle 2019 che ha creato più curiosità nel pubblico da casa. Marzia, giornalista Rai da diversi anni, è un volto noto della televisione italiana visto che ogni mattina tra le ore 10 e le 11 conduce il Tg2 Italia. Nasce e cresce a Roma, diventa presto mamma di un bambino, Vittorio Maria. Si laurea in Geografia e in Lettere e Filosofia a La Sapienza e, agli inizi della sua carriera, insegna al liceo. Ben presto si dedica a studiare le lingue, inglese e arabo, e inizia a far gavetta in radio. Arriva a diventare prima inviata e poi conduttrice del programma News di RDS prima di decidere di passare alla TV e, nello specifico, alla Rai. Diventa autrice di diversi programmi e poi passa al TG2. Come giornalista ha ricevuto diversi premi e riconoscimenti. Tra gli ultimi in particolare il premo alla “Personalità Europea 2013” conferito dall’Ente di Roma del Turismo e dello Spettacolo. È anche la giurata di diverse commissioni di premi di letteratura, tra cui, in particolare, quella del Premio letterario Fondazione Portus. Dopo una lunga carriera nel mondo del giornalismo, la partecipazione a Ballando con le Stelle 2019 si rivelerà una sorpresa per Marzia Roncacci. Questa è stata tra le ultime concorrenti annunciate nell’edizione di quest’anno e la sua partecipazione a Ballando con le Stelle si è rivelata un’autentica sorpresa per i veri appassionati del programma. Ha dichiarato di non avere grande esperienza nel ballo e di vedere la partecipazione al programma Ballando con le Stelle 2019 come un modo per mettersi alla prova proprio in un settore così diverso ed estraneo al suo expertise. La conduttrice del TG2 aveva poi detto in una precedente intervista che nel lavoro ama cimentarsi sempre con passione e trasporto, quindi sicuramente ci possiamo attendere che porti lo stesso atteggiamento nel mondo della danza.

Marzia Roncacci e Samuel Peron, Ballando con le stelle 2019: grande curiosità nel pubblico

Il compagno di avventura di Marzia Roncacci a Ballando con le stelle 2019 è il ballerino professionista Samuel Peron, originario di Maronistica, in provincia di Vicenza. Grande veterano di Ballando con le Stelle, Samuel Peron, ha sviluppato sin da quando era piccolo una grande passione per la danza. Le sue specialità sono il liscio, il funky, il latino-americano ma anche stili più particolari come la danza contemporanea e quella moderna. I suoi interessi vanno però in generale a qualsiasi stile di danza come il tango argentino e il classico tip tap. Samuel si è sempre cimentato in competizioni televisive e gare di ballo. Il suo successo arriva nel 2005 quando entra a far parte del cast dei ballerini professionisti di Ballando con le Stelle. Fino a oggi ha partecipato a ben dieci edizioni del programma rivelandosi uno tra i più amati in assoluto dal pubblico. Ha gareggiato accanto a Claudia Andreatti, ex Miss Italia dell’anno 2006, Anna Oxa, la grande cantante, Dayanne Mello, la modella, Loredana Cannata, la famosa attrice, poi con la campionessa olimpionica di scherma Valentina Vezzali. La sua grande vittoria nella competizione di Milly Carlucci è arrivata solo nella quarta edizione in compagnia dell’attrice Maria Elena Vandone. A Ballando con le stelle 2018 abbiamo visto un’ottima performance di Samuel in veste di compagno di gara e maestro di ballo della straordinaria Eleonora Giorgi. In questa edizione 2019, come abbiamo già detto, lo vedremo affiancato alla brillante Marzia Roncacci.

