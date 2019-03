Masterchef Italia 2019/ Il vincitore in una foto “rubata” allo chef Locatelli?

Inizia ufficialmente il conto alla rovescia in attesa della finale di Masterchef Italia 8 in onda su Sky Uno il prossimo 4 aprile. I finalisti sono chiamati a cimentarsi in un menù completo per convincere i giudici a dare loro la vittoria, ma chi sarà l’ottavo Masterchef italiano? Al momento i fan si dividono tra i quattro concorrenti rimasti in gara ma sembra che un aiutino possa arrivare da una foto spoiler che riguarda proprio uno di loro ovvero Gilberto Nierotti, 22 anni di Verona. Il giovane è uno dei favoriti alla vittoria finale, è vero, come è vero che l’aspirante chef è stato avvistato con Giorgio Locatelli, uno dei giudici di questa edizione, allo stesso tavolo durante uno degli appuntamenti tematici del Congresso della Cucina “Identità Golose 2019” in corso a Milano.

GIORGIO LOCATELLI “SVELA” IL VINCITORE DELL’EDIZIONE NUMERO 8?

Per i fan non può essere solo una coincidenza e, a meno che il giudice non lo abbia scelto come suo “pupillo”, la foto che li ritrae insieme potrebbe significare solo una cosa ovvero che Gilberto Nierotti sia il vincitore di Masterchef Italia 8. Secondo il pubblico la foto parla da sola e non è da interpretare e la stessa rivista “La Cucina Italiana” forse non si è accorta di quello che ha fatto o del possibile spoiler che ha rivelato. Il veronese Gilberto si è messo in mostra nelle puntate di questa edizione e sembra davvero pronto a creare qualcosa di nuovo ed interessante, è proprio per questo che Locatelli ha deciso di prenderlo sotto la sua ala? Anche in passato è successo lo stesso visto che proprio Bruno Barbieri aveva preso a cuore il cuoco libanese Youssef Maradona e non solo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA