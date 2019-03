Milena Vukotic e Simone Di Pasquale/ Da “Pina di Fantozzi” a Ballando con le stelle

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale è una delle coppie protagoniste di Ballando con le stelle, grande curiosità di vedere la Pina di Fantozzi in un nuovo ruolo. Milena Vukotic è un’attrice nata a Roma. Ha studiato molto all’estero e, in particolare, a Londra, Parigi e a Vienna. Proprio a Parigi è entrata al Grand Ballet du Marquis de Cueva dopo un lungo periodo di studio di danza classica. Al suo ritorno a Roma ha messo a frutto i suoi studi di recitazione dedicandosi al teatro con grandi registi del calibro di Strehler, Enriquez, Zeffirelli e Paolo Poli. Ha ricevuto nel 2002 un riconoscimento per la recitazione, cioè il Premio Eleonora Duse per l’opera teatrale Le donne di Picasso. Al cinema la Vukotic ha all’attivo almeno 120 film girati da registi come Blasetti, Fellini, Bertolucci, Monicelli, Tarkovskij e tanti altri. Fa il suo ingresso sul piccolo schermo in Il giornalino di Giamburrasca realizzato da Lina Wertmüller, ma il suo più grande successo e quindi la consacrazione definitiva al grande affetto di un vasto pubblico sono avvenuti solo con la sua partecipazione a Un Medico in Famiglia, una fortunata serie amata da grandi e piccini. La sua insomma è una vera vocazione per la recitazione in tutte le sue forme, il teatro, il cinema e la TV. A Ballando con le Stelle 2019 vedremo Milena Vukotic in una veste a noi inedita ma per lei non così tanto visto il suo lungo periodo di studio di danza a Parigi. Intervistata ai microfoni della piattaforma online Blogo Milena Vukotic ha raccontato un po’ com’è andata e come ha deciso di intraprendere la sua avventura con Ballando con le Stelle 2019 dicendo “Me l’hanno proposto e io, entusiasta, ho accettato.” Ha precisato che “La danza è stata una piccola parte della mia vita, all’inizio” e ora si è detta “felicissima all’idea di tornare nel mondo della danza, molto diverso da quello del teatro. Come tutte le avventure sono piene di punti interrogativi. La gara? Non ci penso, altrimenti è finita. Penso solo a fare al meglio questa prova che per me è molto particolare. Ritrovarmi a ballare dopo tanti anni è speciale.” Insomma, l’idea di questa nuova avventura sembra davvero speciale ed importante per Milena Vukotic che dopo tanti anni torna alle origini.

Milena Vukotic e Simone Di Pasquale, Ballando con le stelle 2019: Pina torna sul palco

Simone di Pasquale sarà il compagno di ballo di Milena Vukotic in questa straordinaria avventura di Ballando con le Stelle 2019. Nato nel 1978, fin da subito Simone manifesta un grande amore per la danza che non perde mai occasione di perseguire attivamente in gare e competizione. Ciò che più lo caratterizza come ballerino è il suo amore per l’estro, la creatività e una gran voglia di comunicare ed esprimersi grazie alla danza. Fa parte della 1° edizione di Ballando con le Stelle del 2005, in cui ha trionfato con la sua compagna di gara Hoara Borselli vincendo la coppa del programma. Le aspettative sulla coppia Simone di Pasquale e Milena Vukotic sono sicuramente alte. Milena ha avuto una buona e solida esperienza nel mondo della danza, anche se ormai si tratta di parecchio tempo fa quindi non è detto che sia per forza un vantaggio. Dal canto suo, invece, Simone è un volto molto amato di Ballando con le Stelle che ha sempre condotto al meglio le edizioni del programma di Milly Carlucci. L’anno scorso in compagnia di Nathalie Guetta, grande attrice di fiction italiane ha riscosso un notevole successo.

