Mowgly/ Un serale sudato ma Alessandra Celentano… (Amici 2019)

Mowgly è il calabrese dalla testa dura, è il ballerino senza regole e senza punte, è colui che ha tenuto impegnata Alessandra Celentano durante la prima fase di Amici 2019. La maestra su di lui non ha dubbi, non sa ballare, non brilla nel suo stile e sicuramente non sa fare altro. Il peggior difetto di Mowgly secondo la Celentano è proprio la sua poca versatilità ed è per questo che ha cercato di tenerlo lontano dal serale fino a quando ha potuto nonostante le parole e gli scontri con Rudy Zerbi convinto che la sua fosse più una presa di posizione e non una disamina reale delle qualità del ballerino. Non c’è bisogno di dire che la cosa ha creato non poco scompiglio intorno a Mowgly che è arrivato al serale comunque con le sue forze e ottenendo i tre sì dei giudici esterni. In molti sono convinti che lui sia entrato “rubando” il posto destinato a Miguel Chavez e questo potrebbe portare le liti dei pomeridiani anche in questo serale di Amici 2019.

LE PAROLE DI GIULIANO PEPARINI

In questi giorni il ballerino ha avuto modo di incontrare Giuliano Peparini e proprio con lui ha parlato della sua esperienza nel mondo della danza e con Amici 2019. Proprio al direttore artistico ha rivelato di non aver mai seguito molto Amici ma di aver visto solo qualche puntata del serale: “Sarà dura ma sarà una bomba”, di questo Mowgly ne è sicuro ma quello che vuole è quello di portare il breaking sul palco: “Diciamo che ancora la break non è vista come quello che è e io voglio far capire alla gente quanto lavora c’è dietro e tutto quello che significa ballare, non vedo l’ora di ballare”. Giuliano Peparini è convinto che sia importante mostrare altri lati e lui stesso andrà a fondo e gli chiederà di fare altro ed è importante di avere una rivincita personale ma è la versatilità quella che conta: “La tua tecnica c’è, lo sappiamo, la facciamo vedere ma spogliamo tutto e facciamo vedere qualcosa che nessuno si aspetta”. Il discorso piacerà al ballerino chiamato ancora a fare qualcosa che non è “il suo”? Clicca qui per vedere il video del momento.

IL SUO SERALE SARA’ UNA “BUMBA”

Anche Mowgly in settimana è stato chiamato a parlare del serale di Amici 2019 e descrivere in poche parole quello che significa questo momento per lui, proprio come hanno fatto i suoi compagni. La prima parola usata dal ballerino è “soddisfazione”, arrivare al serale è stata davvero dura ma adesso è arrivato ad un passo da un traguardo importante anche se in molti pensano che sia proprio lui il papabile, primo, eliminato di questa edizione: “E’ stato come la fine di una lotta per arrivare a questo punto, è stata davvero una lotta. Mi hanno detto che lo studio è spettacolare e che sia sempre diverso e penso che sia una bomba anche se dovrei scriverlo in dialetto per dargli più senso”. Il ballerino è davvero al top e s prepara ad affrontare la prima sfida di questa sera, Giuliano Peparaini sarà riuscito a tirargli fuori quello che Alessandra Celentano non è riuscita? Clicca qui per vedere il video del momento.



