Nicola Dutto chi è/ Motociclista paraplegico: Sono fortunato (Ballando con le stelle)

Torna la nuova stagione di “Ballando con le stelle 2019” che vedrà anche la presenza di un ospite davvero speciale, Nicola Dutto. Ricordiamo insieme la storia particolare di cui è stato, suo malgrado, protagonista il pilota di KTM. Dutto racconterà la sua storia iniziando dall’incidente in moto subito nel 2010, che lo ha costretto sulla sedia a rotelle. Il piLota non si è mai arreso tornando in sella nel 2012, situazione possibile con nuove tecnologie applicate alla moto, che gli hanno permesso di partecipare a grandi eventi come la Baja Aragon e Hearts of Morocco. Una storia che ci fa capire che con la voglia ed il coraggio si possono superare le sfide più difficili. Quindi Nicola Dutto, con la sua storia, può dare la forza giusta a tantissime persone nel superare qualsiasi ostacolo e lottare sempre e comunque. Ricordiamo che il pilota ha centrato anche traguardi importanti come il quarto posto assoluto durante il Mondiale di Baja e primo fra gli italiani.

NICOLA DUTTO, “MI REPUTO UN RAGAZZO FORTUNATO PERCHÈ…”

Il pilota Nicola Dutto, vittima di un grave incidente in moto nel 2010 che lo ha costretto sulla sedie a rotelle, attraverso il suo portale ufficiale ha voluto dare forza a tantissime persone attraverso parole ricche di significato. Questi alcuni pensieri presente sul sito ufficiale del pilota: “Non ho mai odiato la moto o rinnegato quello che ho fatto. Mi reputo un ragazzo fortunato perché ho potuto trasformare una passione in una professione, con tutti i rischi del mestiere. Quando sono in sella mi dimentico di non poter usare le gambe. La moto mi ha spezzato ma mi ha salvato”. Anche Roberto Cerè, executive coach per organizzazioni mondiali, ha espresso un suo pensiero sulla grande forza di Nicola: “La forza di un uomo si vede quando, nel pieno della corsa, cade. È l’ora più buia, quella della disfatta, quella in cui gli sguardi pietosi degli altri invitano, in silenzio, a rinunciare. La spinta vitale a reagire e a risalire in sella è cruciale. E la storia di Nicola ne è la prova vivente”.

NICOLA DUTTO E L’INCIDENTE IN FRIULI

Il pilota Nicola Dutto ha visto cambiare la sua vita nell’Italian Baja 2010. Parliamo precisamente della prova di apertura dell’Europeo di specialità si corsa in Friuli tra venerdì e domenica. Il pilota cuneese della Suzuki rimase vittima di un grave incidente nel primo giro del sabato, quando stava affrontando il tratto iniziale sul greto del Tagliamento. Dutto, in un passaggio complicato, fu sbalzato violentemente dalla moto per poi cadere sulla schiena. Dopo il coma farmacologico la realtà amarissima di un infortunio che lo ha costretto alla sedie a rotelle. Ma Nicola non si è arreso fino ad arrivare a risalire sulla moto per centrare prestigiosi traguardi. Anche il provare a partecipare alla Dakar, con esclusione a causa di un errore della direzione di gara, fa capire il coraggio e lo spessore umano di Dutto.



