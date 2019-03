Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro/ L’ex Ministro debutta a Ballando con le stelle

La coppia Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, protagonista a Ballando con le stelle, è pronta a far danzare proprio tutti con una grande carica energica che viene dal Sud Italia. La De Girolamo è di Benevento, ex Ministro per le Politiche agricole, alimentari e forestali nonché scrittrice e ospite di molti talk a sfondo politico. Amante dell’arte e dei viaggi. Raimondo Todaro è di Catania, un vero artista che ha già partecipato al programma e ha vinto con grande classe. Insegnante di danza insieme al fratello ha partecipato a molti musical famosi ed ha lavorato anche come attore. Un mix frizzante e molto divertente come si è già potuto ammirare nei preparativi per il debutto televisivo. La concorrente si è detta molto felice della sua partecipazione, sottolineando come questa nuova dimensione le calzi a pennello nonostante il pubblico a casa sia abituata a vederla in vesti ben diverse da onorevole. Una donna semplice che è pronta a sorprendere i telespettatori di Ballando con le Stelle. Le prove sono iniziate tra le risate poiché la De Girolamo ha deciso di beffarsi del suo compagno di ballo Todaro facendogli uno scherzo. Due tipi tosti, come amano definirsi, che litigano molto ma hanno anche saputo incontrarsi a metà strada. L’onorevole e mamma ha sottolineato di vivere bene questa nuova esperienza, utile soprattutto dopo anni molto difficili. L’invito è stato proprio di Milly Carlucci che ci teneva a vederla sul palco, Nunzia quindi ha accettato volentieri per mostrare un’altra parte della sua persona.

Nunzia De Girolamo e Raimondo Todaro, Ballando con le stelle: Carica dal sud Italia

Raimondo Todaro, quest’anno al fianco di Nunzia De Girolamo, è ormai una grande figura per Ballando con le Stelle, ha partecipato e vinto diverse edizioni, lo abbiamo visto in coppia con Veronica Olivier, con Claudia Andreatti, con Elisa Di Francisca, Carol Alt e Licia Colò ma anche Cristina Chiabotto e Fiona May. Insomma ormai è uno dei capi saldi del programma. Ardua la sfida anche perché Todaro è stato il maestro che per la prima volta ha avuto una coppia di uomini a gareggiare. Una vera avventura per lui che si dice stimolato e divertito da questo incontro con l’ex deputata. Due energie molto positive che promettono grandi cose. Ormai è tutto pronto per l’esordio delle coppie, certamente quella formata sembra essere una delle più irriverenti. Tutti e due hanno mostrato una certa tenacia, caparbietà e soprattutto determinazione nel loro percorso prima del programma. Le prove che si sono svolte e il dietro le quinte promettono scintille. Certamente ci sarà da divertirsi con una vera esplosione di forza sul palco, interessante vedere come il maestro si piegherà alla deputata che ha un carattere molto forte e vuole dominare. In questo caso però dovrà necessariamente fare spazio a Raimondo poiché, oltre ad essere l’esperto in materia è colui che guiderà le danze.

