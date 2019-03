PAOLO BELLI/ Torna in tv dopo Pur di fare musica (Ballando con le stelle 2019)

Paolo Belli, cantante, musicista, coordinatore della Big Band e presentatore, è una presenza fissa del popolare show televisivo Ballando con le stelle, che stasera torna in onda su Rai 1. Intervistato recentemente a Storie italiane da Eleonora Daniele, si è dichiarato entusiasta della sua partecipazione alla quattordicesima edizione di Ballando, affermando però che quest’anno sarà difficile giudicare e trovare un vincitore, poiché molti concorrenti sono bravissimi e attesi dal pubblico. L’artista, molto attivo nel campo della lotta a patologie invalidanti, ha partecipato a molte edizioni del Telethon televisivo nazionale e ha parlato in varie trasmissioni di temi collegati ad associazioni (tra cui anche alcune fondate da lui stesso come l’associazione Paolo Belli per la lotta contro la leucemia di Bergamo) impegnate nel sociale.

PAOLO BELLI, L’IMPEGNO NEL SOCIALE

Paolo Belli è così attento ai temi sociali, che ad Agropoli in una recente intervista abbinata (Belli e sindaco di Agropoli) ha confermato il suo interesse per la beneficenza attiva e non dichiarata, consigliando poi a tutti di comprendere il valore e l’importanza della salute. A Radiophonica, qualche settimana fa, all’intervistatore che lo definiva artista poliedrico, contagioso per allegria, ricco di verve, ha risposto che lui si è sempre considerato un missionario della serenità, un portatore di felicità attraverso le sue esibizioni e ha confermato l’importanza di aver realizzato i suoi sogni musicali. Attraverso la sua passione per la musica, ha dichiarato che riesce a tenere in equilibrio ogni aspetto della sua multiforme attività, iniziata dopo il Festivalbar del 1989 e che dunque dura ormai da quasi trent’anni.

LO SPETTACOLO “PUR DI FARE MUSICA”

Seppur l’ultimo disco uscito sia risalente ormai al 2013 (a parte il singolo uscito nel 2018), Paolo Belli è rimasto attivo in altri modi in campo musicale, effettuando concerti per eventi, tournée e recitando e cantando nei teatri con “Pur di fare Musica”. In questo spettacolo ironico si mettono in scena gag esilaranti tra musicisti che suonano veri pezzi riarrangiati dalla tradizione sudamericana e italiana, recitano in modo divertente e poliedrico e infine regalano al pubblico una bellissima morale: la musica è l’elemento capace di salvare la vita umana. In questo messaggio c’è tutto Paolo Belli ed è la sua umanità, la sua leggerezza e il suo brio musicale che noi attendiamo metta ancora in campo, tra poco, nella nuova edizione di Ballando con le stelle.



