Paolo Brosio/ Quale sarà la sua vita dopo L’Isola dei Famosi? (Verissimo)

Paolo Brosio ha concluso la sua esperienza all’Isola dei Famosi 2019, ma è riuscito ad entrare nel cuore degli italiani e oggi sarà ospite di Verissimo. Sono stati in molti a sostenerlo all’inizio della sua partecipazione al reality, anche di fronte a certe risposte date alla conduttrice ed all’inviato Alvin. Un vero mito per quanto riguarda il periodo legato ai morsi dei mosquitos, che ad un certo punto sembravano obbligarlo a lasciare le Honduras. Chissà se Paolo Brosio svelerà qualcosa di più sulle emozioni vissute nel programma a Verissimo, dove sarà ospite per la puntata di oggi, sabato 30 marzo 2019. Del giornalista si ricordano anche le liti furiose, come quella con Sarah Altobello per via dell’ormai famoso furto degli occhiali. Un gesto fatto con leggerezza e solo per accendere il fuoco comune, ma che Paolo non ha gradito. Idolo della Gialappa’s Band per le molteplici scuse trovate per giustificare la mancanza di pesci pescati, Brosio è riuscito a riconquistare quel posto in una tv che lo ha visto assente negli ultimi anni. Ed infine è riuscito ad annullare ogni critica con la prima ospitata nello studio di Alessia Marcuzzi, a cui ha rivelato di voler destinare parte dei soldi raccolti per la costruzione dell’ospedale in Bosnia anche a padre Xavier. Un parroco honduregno che ha avuto la fortuna di incontrare lungo il suo cammino e solo per un evento fortuito, che di sicuro agli occhi dei giornalista avrà più il sapore di volontà divina.

Paolo Brosio, Verissimo: Quale sarà la sua vita dopo L’Isola dei Famosi?

Paolo Brosio, ospite oggi a Verissimo, è riuscito a farsi pochi amici sull‘Isola dei Famosi 2019 ed è tornato a casa con il pieno di emozioni, ma ben pochi alleati. Anche Riccardo Fogli nell’ultimo periodo sembrava avergli voltato le spalle, dopo un’iniziale alleanza che li ha fatti apparire come una coppia forte. Sarà stata colpa di Soleil Sorgé? Di sicuro ha contribuito la lite fra Brosio e Jeremias Rodriguez, che secondo alcuni avrebbe smascherato la sua vera natura di finto santo. Un quadretto molto diverso da quanto visto dal pubblico italiano ed anche vissuto da alcuni dei concorrenti, che spesso si sono uniti a Paolo per pregare. Una spiritualità vissuta comunque lontano dallo sguardo indiscreto delle telecamere, più visibile nel suo pensiero sempre diretto ai poveri, ai bisognosi, alla condivisione e molto altro ancora. Una fede forte, incrollabile ed allo stesso tempo riservata. Una visione del tutto diversa rispetto a quella di Rodriguez, che anche durante l’ultima diretta del reality si è lasciato sfuggire qualche sorrisetto proprio durante l’intervista al giornalista.

