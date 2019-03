Patrizia Rossetti/ “A 19 anni molestata da un amico di mio padre” (Verissimo)

Da regina delle televendite a vincitrice di Pechino Express 7 Patrizia Rossetti sarà oggi ospite del salotto di Verissimo su Canale 5. L’abbiamo vista in tutte le salse, da cruda ad emotiva fino a commossa e un po’ orsa. La verità è che la conduttrice è riuscita ad entrare nei cuori degli italiani grazie alla sua personalità genuina, che l’ha sempre contraddistinta anche dal punto di vista professionale. Una carriera lucente alle spalle e persino qualche ombra, di cui forse parlerà nella puntata di Verissimo di oggi, sabato 30 marzo 2019, dove interverrà come ospite. Come quel brutto episodio avvenuto quando aveva appena 19 anni, a causa di un amico del padre che ha osato metterle le mani addosso. “Ho alzato il ginocchio, gli ho dato un colpo sulle p@@@e e sono scappata a casa”; ha raccontato a Libero Quotidiano poco tempo fa. La reazione del padre forse è stata più violenta, dato che avrebbe voluto raggiungere il molestatore per dargli “una rasoiata alla gola“. A quanto pare è stato forse l’unico episodio di questo tipo che la Rossetti ha vissuto: i fan l’hanno sempre vista combattiva ed è difficile credere che qualcuno riuscirebbe mai a piegarla. Intanto la conduttrice spera di ampliare le occasioni di lavoro grazie alla vittoria registrata a Pechino Express, magari finendo a fare l’opinionista in qualche reality oppure rivestendo i panni di ballerina per Ballando con le stelle. Per adesso si tratta solo di una speranza visto che, sorprese last minute a parte, Milly Carlucci non dovrebbe aver accolto la sua proposta. Almeno per quest’anno.

Patrizia Rossetti, Verissimo: lo scherzo a Le Iene

“Bello pesante”. Lo ha definito così Patrizia Rossetti lo scherzo subito da Mitch de Le Iene Show. “La mia reazione è stata anche abbastanza tosta, fortina, ma sfido chiunque”, continua ancora in un video diffuso sui social subito dopo la messa in onda della burla. Tutto parte dal complice Stefano, che ha attirato la conduttrice a Cologno Monzese con la scusa di girare uno spot promozionale contro la violenza sugli animali. Un’occasione in più per Patrizia per portare con sé l’amata Perla, il cagnolone bianco con cui spesso la vediamo posare sui social. Di fronte al presunto maltrattamento a Perla, da parte di un finto stagista, la Rossetti si è scagliata all’inizio contro il molestatore e poi anche verso l’inviato Mitch, che ha schiaffeggiato con forza quando ha osato proporre di insabbiare tutto. Clicca qui per rivedere lo scherzo de Le Iene a Patrizia Rossetti. “Ogni tanto tre sberloni funzionano e fanno bene”, commenta inoltre subito dopo la trasmissione, specificando anche di non essere riuscita a contenersi di fronte ad un’azione così crudele nei confronti di un animale indifeso.

© RIPRODUZIONE RISERVATA