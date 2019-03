PIO E AMEDEO/ Video, maglia del Serale dopo C’è Posta per te (Amici 18)

Pio e Amedeo, il duo comico pugliese sulla cresta dell’onda per l’enorme successo della loro partecipazione a Sanremo 2019, si preparano ad entrare a far parte come ospiti fissi del cast di Amici 2019, talent show condotto da Maria De Filippi a partire da sabato 30 marzo, su Canale 5. I comici, in vista dell’avvio del loro tour dal titolo La classe non è qua, che sbarcherà anche all’Arena di Verona, hanno accolto molto volentieri l’invito della conduttrice, probabilmente arrivato dopo il grande consenso di pubblico ottenuto dalla loro ospitata a C’è posta per te, quando costrinsero Mario Balotelli a comprare un’auto a un fan. “Da sabato ci piazziamo fissi al serale di Amici di Maria. Meh, mo’ fateci andare che dobbiamo ripassare il passo a due”, hanno scritto i due foggiani sulla loro pagina di Facebook. A giudicare dalle premesse, la loro presenza ad Amici 18 si preannuncia essere scoppiettante, come tutte le loro gag, che riescono a divertire il pubblico da nord a sud e a regalare qualche minuto di pura allegria ad ogni genere di programma televisivo.

Pio e Amedeo approdano all’Arena di Verona

E mentre si accendono i riflettori nello studio di Amici 18, Pio e Amedeo si preparano a salire per la prima volta sul palcoscenico dell’Arena di Verona con il tour La classe non è qua. Il show arriva dopo il grande successo dello spettacolo Tutto fa Braodway, che nel 2018 ha registrato un totale sold out. Nel 2019 il duo comico si reinventa con un nuovo show che, appunto, debutterà proprio a Verona. “Abbiamo aspettato un attimo, ma oggi finalmente è ufficiale: il 23 settembre saremo all’Arena di Verona”, è stato l’annuncio di Pio e Amedeo sul profilo Instagram, accompagnato dalla locandina del tour che li ritrae con due eccentriche giacche ricoperte di glitter. Uno è in fucsia, l’altro in oro. “Segnatevelo ovunque: sull’agendina, sulla carta del panino con la mortadella, sulla porta del bagno dell’autogrill. Insomma, basta che ve lo segnate. Siamo felici d’aggiungere un’altra voce al nostro curriculum… non sia mai dovesse uscire un concorso alle Poste”, scherzano ancora i comici, che anche nei momenti più emozionanti come deve essere questo per loro, non rinunciano mai a quel tocco di ironia. “Vi aspettiamo e non vediamo l’ora di abbracciarvi tutti. Come sempre, il primo nostro grazie è per voi”, concludono, dimostrando anche quell’umiltà che, a volte, nel mondo dello spettacolo, si dimentica di dover avere.

Trasformati in maschera di Carnevale

Che Pio e Amedeo siano diventati dei veri e propri fenomeni, oltre che dei modelli per il pubblico, lo si sapeva già. Eppure a Carnevale 2019 è arrivata la sorpresa: il duo foggiano è stato trasformato in una maschera. La dimostrazione è una foto che ritrae due ragazzi travestiti dagli Emigratis Pio e Amedeo. Ad annunciarlo sono stati proprio i diretti interessati che hanno condiviso lo scatto su Facebook: “Alcune foto arrivateci di gente che ha ben pensato di travestirsi da “noi” al posto di un Wolverine o un Batman..questo ci riempie davvero il cuore di orgoglio… ma il fatto che abbiano pensato di farlo fare addirittura ai propri figli immaginiamo sia per farsi togliere l’affidamento, giusto? Non riusciamo a trovare altra spiegazione”. Il post è corredato di faccine sorridenti ed è seguito da commenti che dimostrano ai due pugliesi quanto l’Italia intera sia affezionata a loro e ai personaggi che interpretano in Emigratis, con tutti i loro difetti volutamente accentuati e con tutte le loro stranezze. Forse, anzi, sono proprio queste caratteristiche a renderli così unici da prendere il posto dei più classici supereroi.





