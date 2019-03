Rafael Quenedit, Amici 2019/ Chi è? Il ballerino: “Mi manca la mia fidanzata”

Rafael Quenedit, componente della Squadra Bianca, è un ballerino di origini cubane che troveremo al Serale Amici 18 che inizierà il 30 marzo. Il talentuoso ballerino ha ricevuto tra i primi la maglia verde del Serale e così ha avuto modo di togliersi di dosso l’ansia dell’incertezza sul suo futuro nella Scuola di Canale 5 molto prima di altri concorrenti. Con la sua eleganza, la pacatezza e la compostezza, Rafael ha conquistato la giudice più temuta per il ballo, la professoressa Alessandra Celentano, che è riuscita a tenere il giovane sotto la sua ala e l’ha guidato al serale. Il ballerino nelle ultime puntate del Daily ha mostrato il suo lato sensibile. Ha dichiarato, infatti, quanto gli manchino la sua famiglia e la sua fidanzata. Ha dichiarato “La prima cosa che farei è tornare a casa e dare un abbraccio alla mia famiglia e alla mia fidanzata. Mi manca tanto la mia famiglia e la mia terra, ma questo è il prezzo da pagare.”

Rafael Quenedit, Amici 2019: il ballerino cubano pronto al successo

Sicuramente Rafael Quenedit è un ballerino con tutte le carte in regola per partecipare con grande successo a questo Serale di Amici 18. È stato il suo grande talento a renderlo uno tra i primi ballerini passati subito alle puntate del Serale di Amici di quest’anno. La classe, l’eleganza e la disciplina sono i suoi pregi principali. Rafael è tra i ballerini di maggiore talento quest’anno. Ha un buon controllo, una capacità d’esecuzione ottima e la voglia di mettersi in gioco e imparare con umiltà ed anche precisione. L’unico difetto rimane la scarsa flessibilità nel variare da uno stile all’altro ma ciò non toglie che il suo talento sia inequivocabile. Nella prima puntata del Serale di Amici del 30 marzo ci si aspettano moltissimi miglioramenti e sorprese da un ballerino come Rafael. Il giovane ha una disciplina ferrea e una capacità di impegnarsi senza mai fare rimostranze e proprio questo lo porterà sicuramente lontano nella competizione.

