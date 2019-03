Ricky Martin, direttore artistico Amici 18/ Maria De Filippi: “Ragazzi entusiasti”

È ufficiale: a partire da questa sera Ricky Martin, come direttore artistico di Amici 18, prenderà le redini di una delle due squadre del serale di Amici. Accanto a lui, ma al timone dell’altra squadra, ci sarà invece il tenore Vittorio Grigolo, anche lui scelto dalla storica padrona di casa Maria De Filippi. A fornire qualche dettaglio extra sulla loro presenza nel serale del talent più longevo della televisione italiana è stata proprio la De Filippi, che in una lunga intervista concessa al settimanale Chi, ha spiegato di aver scelto di orientare la propria preferenza proprio su di loro poiché “rappresentano due grandi artisti di fama internazionale: uno il re del pop, l’altro il re della lirica”. E la sua scelta, a quanto pare, si è rivelata vincente: da quando si è diffusa la notizia della presenza del divo latino nel serale di Amici, il pubblico sui social non sta più nella pelle.

Maria De Filippi: “Riki Martin è felice di fare il direttore artistico”

Come avrà reagito il re della musica pop latina, Ricky Martin, all’idea di poter allenare i ragazzi di Amici 18 in vista dell’attesissima fase serale? A svelarlo è Maria De Filippi, che ripercorre l’emozioni dell’artista, in un’intervista concessa al settimanale Chi. Secondo la madrina dello show, in particolare, il nuovo direttore artistico è felice “all’idea che si trovi non davanti a un talent che in realtà è un grande casting – un casting che poi premia un ragazzo che canta e balla una volta sola o poco più o che sulla base di questo è o non è eliminato – ma su ragazzi che hanno alle spalle mesi e mesi di studio”. Sarebbe proprio questa, secondo la De Filippi, la formula che avrebbe fatto centro nel cuore dell’artista portoricano, entusiasta di lavorare non con artisti alle prime armi, ma con veri professionisti con alle spalle “mesi di performance e di esibizioni”.

Per Ricky Martin, squadra bianca o squadra blu?

E se sui social l’attesa per il serale di Amici 18 è ai massimi livelli, lo stesso vale per i talentuosi allievi del talent, entusiasti all’idea di poter attingere, per le prossime settimane, dalla preparazione di uno dei pochi numeri uno della musica pop latina, il direttore artistico Ricky Martin. A confermarlo è stata proprio Maria De Filippi, che nell’intervista concessa al settimanale Chi ha spiegato che “la reazione (dei ragazzi, ndr) è stata assolutamente positiva”: “Sono davvero entusiasti come lo sarebbe stato chiunque al posto loro”, ha confermato al padrona di casa. Per completare il puzzle della prima serata, resta da collocare soltanto un ultimo tassello, quello relativo alla squadra che l’artista portoricano dovrà allenare nelle prossime settimane. In attesa di scoprirlo, l’appuntamento con i ragazzi della scuola di Amici è a stasera, per il primo appuntamento della fase più importante della stagione.

Il video di Ricky Martin ad Amici

