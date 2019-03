Rita Ferraioli Ronci, chi è/ Prova di coraggio per la Rapa Amar Tamira (Ciao Darwin)

Rita Ferraioli Ronci è la prima che si propone per la prova di coraggio a Ciao Darwin 2019. La donna fa parte delle Rape e ci tiene a raccontare, durante la sua presentazione, che è una danzatrice del ventre di cui fa anche l’insegnante. Donna dal fascino orientale spiega a tutti anche che il suo nome d’arte nell’ambiente della danza è Amar Tamira. Come capita ogni settimana Ciao Darwin offre uno spaccato davvero molto interessante del nostro paese, mostrandoci persone che vengono dai più disparati ceti, con alcune situazioni davvero bizzarre. Di certo Rita dimostra di essere personaggio coraggio e che ha voglia di mettersi in evidenza con una certa spregiudicatezza in una prova sicuramente che avrebbe messo in difficoltà più di una persona. Vedremo se dopo questa prova avrà la possibilità di mostrarsi nei salottini dello spettacolo italiano, come capita a volte ai personaggi selezionati per le prove del programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Rita Ferraioli Ronci, chi è? Prova di coraggio per Amar Tamira (Ciao Darwin 2019)

La prova di coraggio di Ciao Darwin 2019 stasera è stata estremamente complessa. Per le Rape è entrata in gioco Rita Ferraioli Ronci, in arte Amar Tamira, pronta ad affrontare alcune delle paure più inconsce del genere umano. Viene allora alzata in cielo, a circa 5 metri di altezza, grazie a una carrucola e a un’imbracatura che la tiene in sicurezza. Quando sale in cielo è costretta a girarsi a testa in giù per poi essere calata all’interno di tre vasche dove sono presenti degli strani ospiti. Nella prima ci sono dei “simpatici” topolini, nella seconda degli enormi serpenti e nella terza addirittura nell’acqua delle murene. I tre step portano la donna a doversi muovere in maniera progressiva collezionando delle chiavi. La prova viene vinta da Rita e permette dunque un sorpasso in classifica delle Rape sulle cime.

© RIPRODUZIONE RISERVATA