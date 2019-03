Rosanna Banfi/ Figlia di Lino: “Ti deve venire un cancro per essere invitata in tv?”

Ospite a “Verissimo” nella puntata di sabato 30 marzo su Canale 5, nel salotto televisivo di Silvia Toffanin, Lino Banfi parlerà del rapporto con la figlia Rosanna, che ha accompagnato anche una buona fetta della sua vita da attore. Classe 1963, Rosanna Banfi ha abbracciato la vita di attrice ed ha lavorato anche con suo padre, popolare attore pugliese, che ha affiancato nella serie diretta nel 1989 da Castellano e Pipolo, “Il vigile urbano“. Ma col tempo per Rosanna Banfi ci sono state altre priorità, a partire dal matrimonio con il marito Fabio Leoni e la nascita dei figli Virginia e Pietro. La grande sfida per la figlia di Lino Banfi è arrivata però al momento di affrontare la malattia: l’attore infatti ha annunciato nel 2009 come la figlia si fosse ammalata di tumore al seno. Una battaglia superata, tanto che padre e figlia hanno inaugurato insieme a Roma nel 2017 “L’orecchietteria Banfi“, ristorante specializzato per l’appunto nella preparazione della più famosa pasta pugliese. Ma il lieto fine non ha nascosto una coda polemica a livello professionale, che Lino Banfi e la figlia Rosanna hanno esternato in una recente intervista.

ROSANNA BANFI FIGLIA DI LINO: “OFFERTE DI LAVORO SOLO DURANTE LA MALATTIA”

Padre e figlia hanno infatti sottolineato come per Rosanna Banfi negli ultimi anni le offerte di lavoro siano arrivate solamente nel periodo collegato alla sua malattia: “ Fare questo lavoro è molto difficile. Non è facile trovare un giornale che ti dia spazio e ti faccia un servizio . Si combatte, ma quando mio padre ha detto questa cosa, il mio telefono ha cominciato a squillare ”, ha spiegato Rosanna Banfi riferendosi a quando il padre Lino rivelò in televisione il fatto che la figlia stesse combattendo contro un tumore al seno. “ Ma ti deve venire un cancro per andare in tv ed essere chiamata a lavorare? Da un lato ricevere tutta questa attenzione è stato importante per il tema e per l’aiuto psicologico, dall’altro in quanto attrice avevo sempre combattuto per avere una foto sul giornale.” Parole che hanno lasciato l’amaro in bocca ma che Rosanna Banfi ha voluto pronunciare proprio per far capire come spesso nel mondo dello spettacolo il racconto del dolore o di esperienze private di vita vissuta attirino maggiore attenzione rispetto alle qualità professionali che un attore può portare con sé.

