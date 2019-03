Roshi Kamdar, chi è l’ex moglie di Vittorio Grigolo/ Insieme fino al 2013, e poi…

Roshi Kamdar è l’ex moglie di Vittorio Grigolo, tenore italiano famoso in tutto il mondo e attuale direttore artistico della scuola di Amici. Del loro matrimonio si sa che è finito nel 2013 e che da quel momento nella vita dell’artista si sono susseguiti diversi amori e fra questi ricordiamo soprattutto il flirt con Nathalie Dompé, manager dell’azienda farmaceutica di famiglia, oltre a quello con Stefania Seimur (Ex del calciatore Marco Borriello, ndr), che la scorsa estate ha riempito le copertine di tutti i più importanti settimanali di gossip. Grigolo canta l’amore e non disdegna il gossip, ma quando si tratta di rapporti, spiega con un pizzico di ironia in un’intervista concessa a Iodonna.it all’indomani dalla fine del suo matrimonio, è bene non fidarsi di lui: “Non avevo esperienza. Ora sì – spiega – il divorzio (dall’iraniana Roshi Kamdar, ndr), i rapporti conflittuali”.

Roshi Kamdar, l’ex moglie di Vittorio Grigolo: dopo il divorzio non ha rinunciato all’amore

Quando il suo rapporto con l’americana di origine iraniana Roshi Kamdar si è concluso, Vittorio Grigolo ha ammesso di non avere intenzione di rinunciare all’amore, così come si legge in un’intervista concessa, all’indomani della separazione, al portale Iodonna.it. “Rimane sempre la chiave per rinvigorire gli entusiasmi – spiega il tenore riferendosi all’amore – Essere innamorato significa essere ispirato”. Tuttavia, nei rapporti sentimentali preferisce non dare mai nulla per scontato, dal momento che “da Aquario, mi annoio con facilità”. Dopo l’addio a sua moglie, con la quale avrebbe mantenuto buoni rapporti, Grigolo nel 2016 si sarebbe legato a una enologa italiana, sulla quale però, si legge nelle interviste concesse in quel periodo, ha preferito mantenere il più stretto risdervbo. Assieme a lei, però ha definito la fedeltà “così eccitante”, manifestando il desiderio, così come si legge su Telegraph.co.uk, di avere “una casa stabile”.

