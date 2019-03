Samantha de Grenet/ “Molestie? Mi fecero capire che avrei dovuto essere carina…”

Samantha de Grenet protagonista di una lunga intervista a “I Lunatici”, programma in onda su Rai Radio2. La showgirl ha parlato dei suoi rapporti personale, concentrandosi su quello con il figlio: «Sono una mamma a briglia sciolta. Do la possibilità a mio figlio di essere autonomo e indipendente, ma io da lontano controllo e sto attenta a tutto. Con mio figlio ho instaurato fin da quando era piccino una comunicazione, una fiducia, una voglia di raccontare tutto ciò che succede, senza avere paura di sentirsi giudicato o sgridato. Gelosia nel rapporto di coppia? Zero, non me ne può fregar di meno. Io sono una abbastanza talebana, sto con te finché ti amo, se mi rendo conto che c’è qualcosa che non va posso anche chiudere la storia da un giorno a un altro. Sono tornata con mio marito dopo cinque anni di separazione, ci conosciamo alla perfezione, lui sa benissimo come sono. Non mi tradirebbe per terrore. Non perché non gli capitino le possibilità, ma per terrore».

SAMANTHA DE GRENET SU CASO MOLESTI E FAN SUI SOCIAL

Prosegue Samantha de Grenet, tornando sullo scandalo molestie: «Ci sono nel mondo dello spettacolo, ma anche ci sono in ogni tipo di ambiente e di lavoro. Sta a te saper dire di no, sta a te saper far stare lontane le persone. Io non ho mai ricevuto proposte indecenti, eppure ho iniziato a lavorare in questo mondo quando avevo 15 anni. Solo in una occasione una persona mi ha fatto capire che per continuare a fare una certa trasmissione avrei dovuto esser carina. Ovviamente la trasmissione non l’ho più fatta, però chi se ne frega». Poi, come già fatto da Maddalena Corvaglia, ha parlato del suo rapporto con i social e di alcuni suoi follower: «Ho un ottimo rapporto con Instagram. Non mi piace chiamare la gente che mi segue followers, preferisco chiamarli amici. Il 97% delle persone con me molto è carino, non do l’idea della bomba sexy, della pantera, sono una donna semplice, normale. [..] Non mancano, però, gli aspiranti schiavi. Ogni tanto mi scrivono. Mi è arrivata anche una e-mail tutta dettagliata di uno che mi ha chiesto di mandargli un paio di scarpe usate, e che per averle sarebbe stato disposto a pagare qualsiasi cifra. Poi c’è chi si propone per farmi da autista, per pulirmi casa o per portarmi a spasso il cane».

