Sandro Mayer, causa della morte/ Il ricordo a Ballando con le stelle 2019

Sono passati pochi mesi dalla morte di Sandro Mayer e questo sarà il primo anno che renderà orfano Ballando con le stelle del suo ospite fisso, l’opinionista per eccellenza. In occasione del debutto del talent, previsto per oggi, sabato 30 marzo 2019, Milly Carlucci dedicherà di certo un pensiero profondo al caro amico scomparso. Mayer sapeva come rapportarsi con i concorrenti, quali parole usare e come non superare mai un certo confine silenzioso. Anche nei momenti più polemici come la partecipazione di Akash Kumar, finito nel vortice del gossip a causa di un passato poco chiaro. La verità sulla morte di Sandro Mayer intanto è stata chiarita solo dalla figlia Isabella, che intervenuta a Pomeriggio 5 diverso tempo dopo la tragedia, ha chiarito come il padre se ne sia andato all’improvviso. Nessuna malattia con cui combatteva da tempo, ma un male che lo ha colto di sorpresa e che non gli ha lasciato la possibilità di sopravvivere. “Pensava di uscire dopo pochi giorni”, ha affermato infatti parlando del ricovero avvenuto poco prima della scomparsa, aggiungendo “Purtroppo non ne è più uscito”. Ed ora gli occhi dei fan sono tutti puntati anche sul papabile al trono di opinionista. Chi prenderà il posto di Sandro Mayer a Ballando con le stelle 2019? Secondo i rumors, fra le scelte di punta ci sarebbe il giornalista Alberto Matano. Non ci sarà invece il classico tesoretto per la coppia migliore, che il direttore usava assegnare grazie al suo ruolo. Al suo posto, fa sapere Milly Carlucci, ci sarà un’altra modalità su cui per ora grava il segreto.

Sandro Mayer: A un anno dalla morte Il ricordo a Ballando con le stelle

Il 2018 è stato un anno particolare per la tv italiana e la morte di Sandro Mayer lascia un vuoto pari a quello della scomparsa di Fabrizio Frizzi. Nel corso di questi mesi sono stati tanti i ricordi commossi che riguardano il direttore, la cui assenza si farà sentire di sicuro durante Ballando con le stelle 2019. Mayer era molto legato al programma, come ha ricordato di recente la figlia Isabella alle telecamere di Storie Italiane. E non solo al suo ruolo ed alla conduttrice Milly Carlucci, ma anche a tutta la giuria ed il cast di ballini professionisti. “Il sabato quando partiva era contentissimo”, dice la figlia. Anche se i suoi familiari temevano che un impegno del genere lo avrebbe stancato troppo, a causa del lavoro già affrontato in settimana. Ed invece Sandro Mayer, instancabile professionista, vedeva Ballando come un momento di gioia e divertimento. Persino un modo per alleggerirsi dalla routine legata al giornale. “Milly trovava in lui la sponda perfetta contro di noi”, ha detto invece Ivan Zazzaroni prevedendo che quella sedia dai decori dorati, oggi vuota, rievocherà per sempre il ricordo dell’amato direttore, dei suoi sorrisi e della sua proverbiale gentilezza.

