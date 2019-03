SELVAGGIA LUCARELLI/ Le critiche pungenti ai concorrenti (Ballando con le stelle)

Oggi riprende la trasmissione tanto amata dagli italiani Ballando con le stelle, sempre capitanata da Milly Carlucci. Nel parterre dei giudici sarà presente anche quest’anno Selvaggia Lucarelli, chiamata anche quest’anno a esprimere il suo giudizio sui concorrenti in gara. Presente ormai da qualche edizione nel programma, inizialmente era un po’ temuta perché sempre molto pungente e senza peli sulla lingua, ma ormai è diventata parte integrante di Ballando. Del resto una personalità come la sua o la si ama o la si odia. Di recente ha rilasciato un’intervista a Panorama, dove ha chiaramente detto che non intende lasciare il programma, mentre ha rifiutato diverse proposte televisive anche molto remunerative. In particolare si riferiva a Mediaset.

SELVAGGIA LUCARELLI, LE CRITICHE A PARIETTI E ARGENTO

Tornando a Ballando con le stelle, non manca chi cerca di delegittimare il giudizio di Selvaggia Lucarelli, per via del fatto che non è un’ esperta di danza, ma bisogna ammettere che la sua capacità di dare un po’ di colore al programma è indiscutibile, con le sue polemiche e con quel suo modo di punzecchiare tutti, colleghi e concorrenti. Celebri le sue litigate negli anni passati con Alba Parietti e Asia Argento, reputate permalose e sempre sul piede di guerra perché insicure. Di recente ha criticato Raoul Bova, dichiarando che nonostante appaia sempre garbato e a modo, a telecamere spente si comporta come un bullo del quartierino. Insomma, Selvaggia ne ha davvero per tutti.

AMICIZIA ROTTA CON PLATINETTE

Selvaggia Lucarelli non risparmia proprio nessuno, e con Platinette ha addirittura rotto un’amicizia preesistente al programma. Sostiene di voler dire sempre quello che pensa e di ricevere spesso insulti gratuiti e pregiudiziali. A infastidirla è la violenza di gruppo, quella generata dai social network, che va ben aldilà del pensiero della singola persona. Ritiene che questa pregiudizialità sia spesso dettata dal fatto che è una donna. Se dunque fosse un uomo, verrebbe trattata diversamente. Del resto moltissime donne si riconoscono nei libri che Selvaggia ha scritto, che parlano di vita e di verità tutta al femminile. Ora non ci resta che vederla all’opera a Ballando con le stelle 2019, anche per capire se qualche concorrente finirà da subito nel suo mirino.



