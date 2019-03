SUMI JO/ La soprano coreana pronta al duetto con Alberto (Amici 18)

Oggi su Canale 5 andrà in onda la prima puntata del serale di Amici 18. Tanti saranno gli ospiti attesi nel talent di Mediaset, ma tra i nomi che più hanno stupito c’è quello di Sumi Jo, soprano di fama mondiale e vincitrice di un Grammy Award per Die Frau ohne Schatten, l’opera di Strauss. La cantate Sumi Jo, stella della lirica internazionale, ha annunciato ai fedeli fan su Instagram, dove conta 16mila followers, che apparirà sul talent di Canale 5. Non si conoscono ancora tutti i dettagli, ma quello che è certo è che si esibirà al fianco di uno dei concorrenti di questa edizione. Durante questa prima puntata del Serale di Amici, come anticipato dal Daily del 29 marzo, Sumi Jo si esibirà, infatti, con Alberto, il cantante lirico della Squadra Blu.

SUMI JO ENTUSIASTA DI AMICI

Finora la cantante sembra veramente entusiasta di questa esperienza. Continua a raccontare il suo percorso e la visita ad Amici dai social, dove i fan italiani e coreani impazzano con i commenti e le previsioni sulla prima puntata del serale. La clip di Alberto e Sumi Jo che provano insieme ha già raccolto centinaia di migliaia di visualizzazioni e i fan sembrano molto entusiasti di vedere come andrà l’esibizione di stasera. Abbiamo recentemente visto e ascoltato una bellissima performance di Sumi agli Special Olympics di Abu Dhabi 2019. Ai microfoni di diverse radio e TV da tutto il mondo ha detto commossa quanto per lei siano importanti questi eventi e quanto, in particolare, le Paralimpiadi abbiano un posto importante nel suo cuore.

IL DUETTO CON BOCELLI

Come ambasciatrice ufficiale della Corea del Sud, Sumi Jo si è esibita anche a PyeongChang alle Olimpiadi Invernali Speciali del 2018. Recentemente l’abbiamo vista anche al Teatro Verdi di Padova dove è andata in scena la Vedova Allegra. Quella di Sumi Jo è la prima volta ad Amici. Dopo essere stata in Italia per un assolutamente memorabile duetto in compagnia di Andrea Boccelli sulle note dell’opera “Nessun dorma” di Gaetano Doninzetti, Sumi Jo è sbarcata in Italia per farci sentire la sua bellissima voce nel talent più famoso della nostra televisione, Amici. Quello di Maria de Filippi è stato insomma davvero un grande successo perché Sumi non partecipa spesso a programmi tv.



