Suor Cristina e Stefano Oradei/ Sacro e profano in pista (Ballando con le stelle)

Suor Cristina è tra le concorrenti di Ballando con le stelle 2019, più attese e curiose. Scenderà in pista al fianco di Stefano Oradei, ballerino professionista che l’accompagnerà in coppia, nel corso delle varie puntate. Intervistata tra le pagine di Diva e Donna, racconta le preoccupazioni della Madre Superiora: “Non voleva rischiare di mettermi in situazioni inopportune. Le critiche ci sono sempre, non mi scalfiscono più di tanto. Abbiamo riflettuto e pregato molto, come nel caso di The Voice, e abbiamo pensato che il Signore mi stava chiamando di nuovo per la mia missione”. La suora siciliana ballerà nella prima serata di Rai1, indossando la sua tonaca: “Deve rimanere così… II mio abito è il segno della consacrazione e non può cambiare assolutamente”. Le Orsoline, le hanno imposto questa regola, oltre che gli orari di preghiera: “In questo periodo, per la trasmissione, vivo a Roma e seguo tutti i normali orari della comunità, dalla sveglia alle sei e mezza del mattino fino alla messa dei vespri alla sera. Durante la giornata ogni sorella ha i suoi compiti e il mio in questo momento è partecipare alle prove di Ballando”. Dalla congregazione si è sentita sostenuta: “Non sono sola anche se subisco qualche critica dall’esterno, ma io dico che è più facile criticare e puntare il dito che avere coraggio di agire”.

Suor Cristina a Ballando con le stelle 2019

Recentemente intervistata tra le pagine del Corriere della Sera, Suor Cristina ha confidato di non sentirsi assolutamente inattaccabile: “Spero che i giudici di Ballando con le stelle mi valutino solo per il ballo! Ma il giudizio vero è uno solo, quando morirò mi vedrò faccia a faccia con Dio e lo accoglierò”. Delle critiche comunque, confida di non avere paura ed anzi, a tal proposito si sta preparando spiritualmente per gestirle nel miglior modo possibile: “Il Vangelo stesso ci mette in guardia: ‘Guai quando tutti diranno bene di voi’, mentre San Paolo ricorda che ci è stato dato uno spirito di fortezza, non di timidezza. Quindi è giusto rischiare. La fede non va ghettizzata, portiamola in prima serata. Se attraverso la mia partecipazione anche solo un’anima sarà toccata, allora ne sarà valsa la pena”, ha raccontato raggiunta da Famiglia Cristiana. Lei e Stefano Oradei, suo compagno di ballo, non potranno danzare come una comune coppia: “però non credo di poter ballare in coppia con un uomo come suor Costanza in ‘Che Dio ci aiuti”, precisa ancora la suora.

Stefano Oradei balla con Suor Cristina

Successivamente Suor Cristina ha spiegato anche come sarebbe nata l’idea della sua partecipazione a Ballando con le stelle: “L’invito è arrivato direttamente da Milly circa un anno fa, ha chiesto il permesso alla madre superiora, suor Giovanna Fiorile, la quale dopo un periodo di discernimento e di preghiera ha detto sì. Attraverso la mia partecipazione, Milly desidera offrire al pubblico di Raiuno un messaggio di fede positivo, gioioso, fuori dagli schemi”. Questa sera, Ballando con le stelle riaprirà i battenti e con la suora più famosa della TV, ci sarà anche Stefano Oradei. Il talentuoso ballerino trentaseienne, nella scorsa edizione ha avuto il piacere di danzare insieme a Gessica Notaro. Nato a Roma l’11 ottobre del 1983, fin da bambino dimostra di avere due grandissimi passioni: la danza e il calcio.

Stefano Oradei, maestro di Ballando con le stelle 2019

Fino a 14 anni Stefano Oradei, porta avanti entrambe le passioni ma alla fine, decide di puntare definitivamente alla danza. Dopo essersi anche laureato in Scienze Motorie e studiando recitazione, la carriera del ballerino prosegue. Ad appena 19 anni per esempio, ha conquistato il primo posto vincendo il suo primo Campionato di Danze Latino Americane. Nel 2008 ha partecipato anche al Blackpool Dance Festival in Inghilterra. Fidanzato con Veera Kinnunen, al suo fianco ha vinto moltissime competizioni di ballo, compreso il campionato di ballo svedese, dove restano insuperati per la bellezza di cinque anni. Con il suo ruolo di maestro a Ballando con le stelle, la sua carriera nella danza si è consolidata al 100%. Attualmente Oradei gestisce anche una scuola di danza dove lavora come insegnante. E riguardo alle nozze con Veera, ha fatto sapere: “L’intenzione c’è ed è ovvio che prima o poi lo faremo però ci manca la stabilità. Fino a quando non sapremo con certezza dove dormiremo domani non sarebbe giusto fare un passo così importante”.



