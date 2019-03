Tish/ Dalle lacrime al duetto con Alberto Urso (Amici 2019)

La bella rossa è chiamata ad essere la protagonista di Amici 2019 e su questo non ci piove. Sono molti quelli che già amano Tish e altri impareranno a farlo proprio questa sera dalla prima puntata del serale del programma visto che la cantante non solo ha ottenuto la maglia ancora prima di altri suoi colleghi ma in casetta sembra aver ritrovato la gioia e la felicità di stare nel programma. Lei stessa quando la redazione le ha chiesto di usare poche parole per commentare il suo serale lei ha alzato il velo sulla sua dolcezza e le sue paure. Proprio per questo la sua prima parola alla notizia che sarebbe arrivata al serale è “fragile”. Il giorno in cui ha ottenuto la maglia è stato anche quello in cui ha cantato il suo inedito: “Mi sentivo fragile, c’era molta attenzione su di me ma poi è andata alla grande”. Clicca qui per vedere il video del momento.

TISH E LA RITROVATA SINTONIA CON ALBERTO

Tish è consapevole che adesso tutto deve cambiare visto che al serale 2019 c’è tanto lavoro da fare e lei stessa ha deciso di studiare e lavorare per apparire al meglio: “So che c’è tanto lavoro, per questo la mia parola è crescita. Sicuramente sarà una crescita artistica e per la mia persona”. Alla fine rivela che il suo serale sarà spaziale: “Nel mio universo succedono sempre tante cose e per questo sarà spaziale”. Alla fine chiude con un ciao ma poi scoppia a ridere convinta che non sia proprio bellissimo da sentire. Il suo sorriso è sotto gli occhi di tutti in questi ultimi giorni soprattutto per via del legame e della sintonia che ha ritrovato con Alberto Urso con il quale sarà protagonista di un duetto proprio questa sera. Proprio con lui in questi giorni si è mostrata non solo in stile casa Vianello ma anche pronta ad essere la sua Romina Power in un gioco di imitazioni al quale tutta la squadra ha partecipato durante il pomeridiano. Clicca qui per vedere il video del momento.

I CHIARIMENTI E LE LACRIME

L’arrivo al serale di Amici 2019 per Tish non è stato facile visto che ha affrontato una vera e propria crisi interiore che l’ha portata a piangere ma anche a scontrarsi con gli altri. Da Alberto Urso a Giordana Angi, ad un certo punto i suoi “nemici” sono diventati i suoi compagni e lei stessa lo ha ammesso dopo aver ricevuto la maglia verde e l’accesso al serale. La cantante si è scusata con tutti e ha chiarito quello che è successo con i suoi compagni e anche con Rudy Zerbi ha dovuto fare lo stesso. Ad un certo punto il professore le ha fatto notare che non era più quella che lo aveva conquistato e lei ha subito confidato: “Ho concesso a questo mio malessere personale di interferire con il mio percorso. Ho un po’ di difficoltà ad aprirmi per questione di difesa. Come se qualcuno mi potesse attaccare. […] Son molto triste del fatto di averti delusa”. Adesso riuscirà davvero ad affrontare al meglio il serale di Amici 2019?



© RIPRODUZIONE RISERVATA