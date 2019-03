Umberto Gaudino, Amici 2019/ Chi è? Col ballerino sul palco il calore del sud

Umberto Gaudino è un ballerino di Amici 2019 che viene da un paese in provincia di Napoli e porta con sé tutto il calore e la passionalità del sud. Inizia ad avvicinarsi al mondo della danza in tenerissima età, esattamente a 5 anni e vince tantissimi riconoscimenti di ogni ordine e grado. Non è nuovo al mondo della televisione in quanto anche lui, come altri allievi, ha partecipato ad altri programmi televisivi ma sempre al solo scopo di far conoscere la sua arte. Prima di entrare nella scuola di Amici insegnava nella sua scuola di danza, nel suo paese di appartenenza. Arrivato in casetta, nella fase che precede la preparazione al serale, inizia ad avere le prime crisi e si lascia andare ad un po’ di malinconia, mettendo per la prima volta in luce la parte più emotiva di sè, ammettendo di sentire tanto la mancanza della fidanzata e degli amici.

Umberto Gaudino, Amici 2019: il suo percorso nella scuola

Nel corso dell’ultima puntata di Amici, agli allievi è stato detto di indicare uno di loro che potesse esibirsi un’altra volta ed è stato fatto il nome di Umberto Gaudino che, con grande piacere e dimostrazione di maturità professionale, esegue un bellissimo ed intenso assolo, lasciando tutti senza parole. Professionalità, caparbietà, grande potenza fisica ed anche una simpatia tutta partenopea sono le caratteristiche principali di questo talentuoso ballerino, molto apprezzato dai professori e dai compagni. Ogni volta che balla, incanta con il suo stile e la sua forte personalità. Un pizzico di sano egocentrismo gli consente di essere sempre al meglio, specialmente nelle prestazioni più improvvise e difficili, perché gli piace mettersi costantemente alla prova e cercare di superare i propri limiti. Questo suo atteggiamento lascia ben sperare per il serale, dove si sa che l’arte dell’improvvisazione la fa da padrona.

