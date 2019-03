Uomini e Donne/ Andrea piange per Teresa: bellissimo gesto d’amore (Trono Classico)

Andrea Dal Corso e Teresa Langella sono una coppia, eppure solo pochi giorni fa, a Uomini e Donne, l’ex tronista e il suo corteggiatore litigavano e si accusavano a vicenda. La puntata del fatidico annuncio andrà in onda la prossima settimana ma in molti si chiedono cosa sia realmente accaduto dopo l’ultimo scontro in studio. A svelarlo è uno degli autori di Uomini e Donne, Claudio Leotta, alle pagine del noto Magazine dedicato al programma. “Subito dopo aver trascorso due giorni a Napoli con Teresa – racconta l’autore – Andrea mi aveva raccontato con grande entusiasmo le sue sensazioni, confessandomi di aver capito tante e cose e di aver maturato la voglia di provarci.” A convincerlo, continua, è stato l’aver visto la bellezza della loro diversità “un qualcosa che li univa piuttosto che separarli”

LE LACRIME DI ANDREA DAL CORSO E QUEL GESTO IMPORTANTE

Eppure, nello studio di Uomini e Donne, Andrea e Teresa hanno finito per litigare ancora una volta. L’ex tronista si è detta non sicura dei sentimenti di lui, mettendolo in discussione ancora una volta. Ma, nei camerini, è accaduto altro come svela Claudio: “Andrea torna in camerino e scoppia a piangere. Lo vedo versare lacrime sincere e leggo nei suoi occhi un grande dispiacere per non essere stato compreso ed essersi sentito colto alla sprovvista.” Andrea ha amesso anche di aver fatto un importante gesto per il padre di Teresa: “Mi parla di una lettera scritta da parte sua al padre di Teresa e dice di essere amareggiato e di voler far chiarezza dentro di sé. Mi comunica di non voler ricercare Teresa subito, ma che si aspetta un gesto da parte sua.” Com’è andata a finire è ormai ben noto a tutti: per Teresa e Andrea è infatti arrivato l’atteso lieto fine.

