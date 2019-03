Uomini e Donne/ Tina contro Gemma: “Il tuo unico amore è la tv” (Trono Over)

Non c’è pace per Gemma Galgani nello studio di Uomini e Donne. Ormai quella con Rocco Fredella è una storia chiusa e tra molti dissapori. Ma, al trono Over, è ormai idea sempre più diffusa che la dama non cerchi l’amore ma soltanto un modo per rimanere nel programma, passando da una conoscenza all’altra senza un reale interesse. Convinta di questo continua ad essere Tina Cipollari che, nelle ultime puntate, ha ben espresso il suo parere sulla dama. “L’unica amore di lei è questa, l’unico amore che hai è la telecamera. – ha dichiarato l’opinionista di Uomini e Donne, per poi aggiungere – Oggi faccio una strage. Come si può sentire che tutte le puntate sta qui a dire “Non mi fanno parlare, perché lei mi scredita, con la pubblicità che mi fa”, ma la pubblicità te la sei fatta da sola.”

TINA CONTRO GEMMA: IL WEB APPOGGIA L’OPINIONISTA

Ma cosa ne pensa il pubblico di Uomini e Donne dei continui “teatrini” che hanno protagoniste Gemma Galgani e Tina Cipollari? I telespettatori sembrano protendere per la bionda opinionista che, nonostante i modi accesi, direbbe cose giuste su Gemma. “Tina sbaglierà i modi ma, ha detto la verità alla signora Gemma che sta in quello studio per le telecamere – scrive un fan di Uomini e Donne – ha stancato con i suoi teatrini e i soliti discorsi oppure la signora gemma spera che ritorni qualcuno dei suoi vecchi pretendenti”. E c’è anche chi scrive: “Questa è una delle poche volte che sto con Tina. Non se ne può più di Gemma. L’avete fatta diventare un personaggio che invecchiando sa solo rivangare il passato e sempre sugli stessi argomenti.” Insomma, Gemma perde punti…

